La coruñesa Altia ve margen para crecer: “La cuota de mercado es aún reducida”

Oficinas de Altia Cedida

La empresa tecnológica Altia, nacida en A Coruña y con sede en Oleiros, tiene claro que tiene mucho margen para seguir en la senda del crecimiento. El informe anual correspondiente al ejercicio de 2025 recoge que, “a pesar de la expansión del sector y del aumento de volumen de negocio, “la cuota de mercado del grupo” es “aún reducida”, lo que le confiere “un amplio potencial de crecimiento”.

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Estas manifestaciones siguen la línea marcada por el fundador y presidente, Tino Fernández, que ha manifestado públicamente que no descarta nunca ningún objetivo y que aspira siempre a medrar. La memoria anual explica que “el sector tecnológico” ofrece “numerosas oportunidades de crecimiento”, siendo “la tecnología un factor clave para la optimización de procesos” y la “mejora de la eficiencia” en un “contexto económico complejo como el actual”.

También señala que esta compañía no tiene la “vulnerabilidad” de tener que defender “una cuota significativa frente a la competencia”, lo que le permite maniobrar libremente para crecer. “El grupo Altia no tiene una especial concentración ni a nivel de clientes, ni a nivel de tecnología”, asegura el documento.

Consolidar

El informe de 2025 incorpora las previsiones de futuro. “En el actual entorno de incertidumbre económica, acelerado en estos primeros meses de 2026 con los conflictos en Venezuela e Irán, el grupo Altia actúa con prudencia en inversiones y nuevos negocios, sin dejar de explorar oportunidades atractivas que se alineen con sus intereses”, indica.

Además, este documento asegura que “el objetivo primordial” sigue siendo consolidar “la imagen de marca en el sector” y lograr “un crecimiento ordenado y sostenible” que permita abordar “más proyectos y de mayor envergadura”.

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Sobre esta cuestión, la empresa presidida por Tino Fernández se muestra confiada en poder abordar la expansión del negocio. “El grupo ha demostrado un uso eficiente de su capacidad de endeudamiento durante fases de crecimiento inorgánico, seleccionando y ejecutando integraciones que aceleran los objetivos estratégicos establecidos como organización”, afirma.

Más crecimiento

En cuanto a las cuentas anuales de 2025, la consultora tecnológica considera que son “muy satisfactorias” y proporcionan “una base sólida para el incremento de ventas”. También asegura que esta situación le permite ahondar en “la diversificación de la cartera”, “la expansión internacional”, la “recuperación de altos niveles históricos de rentabilidad”, la generación de caja y “el aumento de la solvencia mediante el crecimiento de fondos propios”.

El modelo de negocio de Altia abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y también analítica de datos.