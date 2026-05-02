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A Coruña

Cooperativas de vivienda y cuidados se reúnen en A Coruña con la ministra Yolanda Díaz

El acto reunió a representantes de nueve entidades gallegas

Redacción
02/05/2026 15:18
Encuentro Coidar, habitar, incluír celebrado en A Coruña
Encuentro Coidar, habitar, incluír celebrado en A Coruña
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El encuentro Coidar, habitar, incluír se celebró este sábado en el Centro Municipal de Empresas Accede Papagaio de A Coruña, en un acto organizado por la Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop en el que participaron la presidenta de la entidad, Ana Olveira, y la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con la Secretaria de Estado para la Economía Social. 

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El acto reunió a representantes de nueve cooperativas gallegas de los sectores de los cuidados, la vivienda colaborativa y la intervención social, y confirmó a Galicia como un territorio de referencia de un cooperativismo que da respuesta a necesidades esenciales de las personas, según afirman los promotores. 

Durante dos horas de trabajo, las cooperativas participantes presentaron ante la ministra sus modelos: desde las redes de Casas do Maior en la Costa da Morte hasta los proyectos de vivienda en cesión de uso en A Coruña y Santiago de Compostela, pasando por iniciativas de inclusión social en Ribeira, educación multidisciplinar en Carballo o intervención sociosanitaria en As Somozas. 

La vicepresidenta segunda resaltó que "la economía social, con las distintas formulaciones" que tienen, es "clave en el crecimiento inclusivo y solidario que está teniendo España en el conjunto del mundo".

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Díaz puso en valor que "el 32% de las nuevas cooperativas" que se crearon tienen nombre gallego. Resalta el peso de cofradías de pescadores, entidades agrarias de transformación y montes vecinales.

Y aplaudió la variedad de cooperativas gallegas de innovación social, educativas y investigación social, además de vivienda, en donde dice que le gusta "especialmente" el régimen de cesión de uso.

Por su parte, la presidenta de la Unión de Cooperativas EspazoCoop, Ana Olveira, destacó que el cooperativismo gallego está ala "vanguardia del conjunto del Estado", pues "en los últimos años es la segunda comunidad autónoma que más cooperativas está creando".

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