Bico de Xeado, el helado de A Coruña que quiere endulzar el mundo: “Nuestro mejor comercial es el producto y el acento gallego”

Una empleada de Bico de Xeado prepara un helado en la tienda ubicada en la avenida de La Marina, en A Coruña Carlota Blanco

Sin hacer mucho ruido y con las ideas claras, la marca de helados Bico de Xeado se ha abierto un hueco en el mercado en muy poco tiempo. Su filosofía es clara: elaborar “un producto de valor añadido obtenido a partir de leche de vaca” que dé como resultado un producto “artesanal diferente”, tal y como anuncia este proyecto empresarial que ya ha alcanzado la cifra de 45 locales, tanto de gestión propia como a través de franquicias.

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Detrás de este conocido postre está la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, constituida en 1980. Cuenta con 30 miembros en la actualidad y su sede está ubicada en el polígono de Bergondo. Dispone de dos granjas: A Esperanza (San Sadurniño) y O Cancelo (Miño). De esta última se surte Bico de Xeado para elaborar sus productos, aunque si fuese necesario aumentar la producción se recurriría a la primera.

Estos ganaderos decidieron reinventarse y tuvieron éxito. El director general de Bico de Xeado, José Luis Cabarcos, explica que este proyecto nació hace poco más de diez años. “Es el resultado de buscar alternativas a un proyecto fallido con una comercialización de leche de granja propia de leche pasteurizada a través de vending. La pregunta a la que había que responder era cómo aprovechar la leche de la granja, que ya teníamos en O Cancelo. ¿Cómo aprovechar la leche dando valor añadido que se quedase en Galicia?”, relata.

En 2013 se pusieron los cimientos con las primeras pruebas, en 2014 comenzó la comercialización y en 2015 abrió al público la primera tienda, ubicada en la avenida de La Marina, en pleno centro de A Coruña.

“Fue una historia de oportunidad. Confluyeron varias cosas: la oportunidad del momento, las heladerías en invierno cerraban y nosotros nos manteníamos abiertos. En aquel momento, el sector heladero estaba en una curva de mercado de crecimiento, en las primeras fases de crecimiento. Ahora ha explosionado. No había productores de helado. O tenías el helado industrial o el helado tradicional de toda la vida”, asegura. A partir de ahí empezó un enorme crecimiento que llevó a aquel proyecto nacido en Galicia a expandirse por toda España.

Artesanos con volumen

¿Cómo define Cabarcos el producto que elabora Bico de Xeado? “Nosotros no somos industriales porque no fabricamos para stock y nuestro ciclo productivo es discontinuo, y seguirá siendo de un obrador. Estamos pendientes de una inversión importante, pero seguiremos manteniendo el espíritu de discontinuidad, con lo cual eso nos convierte en helado artesano. Y seguimos siendo artesanos pero ya tenemos un volumen en cuanto a producción más elevado”, explica.

El director general de la compañía señala que el objetivo es conseguir un producto “bien formulado” y con idea de “producto natural”, sin entrar en “sabores industriales”. “Nuestro mejor comercial es el producto y nuestro acento gallego”, reivindica Cabarcos.

Helados de Bico de Xeado Carlota Blanco

“Nosotros tenemos un producto muy clásico, muy natural. Por ejemplo, la vainilla no nos pedían que la cambiásemos. Sin embargo, era una vainilla que la queríamos reformular y darle un toque de natural. Y lo hacemos con vainilla de Madagascar. El producto es algo más caro, pero no tiene nada que ver con otra vainilla que puedas tomar. La mandarina, igual. El chocolate intenso... es un chocolate espectacular, también lo sacamos nuevo este año”, destaca.

Preguntado por su sabor favorito, José Luis Cabarcos confiesa que se quedaría con la “vainilla” y con “mandarina” que va a salir al mercado próximamente.

Expansión

El éxito de Bico de Xeado ha alcanzado tal magnitud que en la actualidad ya consume casi el 100% de la producción de leche de la granja de O Cancelo. El director general asegura que la empresa negocia para abrir nuevos mercados en la zona de Valencia y en Cataluña. “Ahora mismo estamos en un proceso importante de expansión. Estamos pisando el acelerador. Es un criterio muy orgánico de crecimiento. En el plan estratégico nos hemos marcado las zonas en las que crecer y lo estamos respetando”, afirma.

Además, indica que este año pretende ser el del salto internacional, con los primeros proyectos fuera de España. En concreto, detalla que están previstos en Asia y Latinoamérica, en lugares a miles de kilómetros de Galicia. José Luis Cabarcos asegura que Bico de Xeado trabaja en la “logística” y en la “expansión”. También explica que el año pasado se llevó a cabo una “prueba” en Francia que salió “bastante bien”. “Nos valió para entender cómo hacer la expansión internacional. Este año nos hemos marcado ir con calma. No tenemos prisa para hacerlo, pero sí interés porque tenemos buenos socios en los dos sitios”, detalla.

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Según los datos facilitados por la empresa, cuenta con una plantilla de 110 empleados. Esta cifra en verano crece hasta alcanzar los 250, ya que se trata de la época del año con mayor actividad en el sector. “Generalmente, los que se incorporan en este período son gente joven que quiere trabajar en verano, que quiere un trabajito pues para seguir estudiando, para un Erasmus, un coche, una moto, el carné de conducir... ese tipo de cosas. Y es muy bonito también que la gente joven que quiera trabajar tenga una oportunidad de hacerlo”, asegura Cabarcos.

Bico de Xeado presume de que todos sus sabores son sin gluten, de fabricación artesanal, materia prima 100% natural, primeras calidades y que son creados con leche gallega. Su selección de helados incorpora sabores de castaña, maracuyá, natillas, vainilla, chocolote, tarta de queso, pimiento de Herbón, café de pota, licor café o de mojito, entre otros productos destacados.