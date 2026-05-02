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A Coruña

A Coruña vuelve a ver la lluvia diez días después y tras el segundo abril más seco de la historia

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/05/2026 11:43
Lluvia en A Coruña el 2 de mayo
Tres personas pasean bajo la lluvia en A Coruña este sábado
Carlota Blanco
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Los coruñeses han rescatado del armario este sábado chubasqueros y paraguas en una jornada lluviosa que llega después de diez días sin ver precipitaciones en la ciudad y tras el segundo mes de abril más seco de la historia. 

La tregua que ha dado el mes de abril ha servido para que la ciudad y su área metropolitana se pudiesen quitar de encima la humedad que dejó un invierno muy lluvioso en el que apenas se pudieron dejar de usar los paraguas y que marcó la segunda racha más larga de lluvia consecutivas de su historia.

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Tras el diluvio invernal llegó un inicio de primavera seco en el que, según los datos de MeteoGalicia, no se llegó ni a los 20 litros de agua por metro cuadrado, muy lejos de la media habitual, que supera los 80.

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Y es que durante el pasado mes tan solo siete de las treinta jornadas estuvieron pasadas con agua, con máximos diarios acumulados de menos de seis litros por metro cuadrado. El último día que en A Coruña cayeron gotas de agua antes de este sábado fue el pasado 21 de abril, donde estaciones como Coruña-Dique y la Torre de Hércules apenas acumularon dos litros de lluvia por metro cuadrado. 

Para este fin de semana MeteoGalicia prevé dos jornadas con los chubascos como protagonistas, sobre todo durante este sábado. Además, a partir del domingo bajarán las temperaturas: mientras que durante la jornada de hoy estarán entre 19 y 13 grados, para mañana se espera que no pasen de entre 16 y 11. Las precipitaciones seguirán en A Coruña y su área hasta, aproximadamente, la mitad de la semana.

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