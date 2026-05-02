A Coruña oferta este año 105 plazas para residentes de Medicina

La presidenta de docencia del Chuac, Charo López Rico, en su despacho Carlota Blanco

El próximo 4 de mayo tendrá lugar la cita más esperada de la Formación Sanitaria Especializada (FSE): la elección de plazas MIR. A Coruña se presenta como una de las áreas más atractivas a nivel gallego y nacional, con 105 vacantes en Medicina, una cifra que asciende a 132 con los profesionales de Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Biología (BIR) y Farmacia (FIR), que ya han asegurado sus destinos en la ciudad herculina.

La elección de plazas FSE comenzó el pasado 23 de abril con las titulaciones de Farmacia y Psicología, con dos plazas en el Chuac este año, respectivamente; y Biología, con una en el servicio de Microbiología y Parasitología del hospital herculino. Otros 22 profesionales de Enfermería cubrieron la totalidad de los puestos que ofertaba el área sanitaria antes incluso de que acabase el plazo –del 24 al 30 de abril–. Realizarán su formación en los servicios de Salud Mental, Obstetricio-Ginecológico, Pediatría y Medicina Familiar.

En el top nacional

Pero la cita más multitudinaria tendrá lugar el próximo lunes, donde miles de aspirantes MIR tomarán una de las decisiones más determinantes de su carrera. A Coruña, que ofrece 66 plazas hospitalarias y 39 en Atención Primaria, ya se ha colado entre las primeras opciones otros años. Sin ir más lejos, en 2025, la séptima mejor nota del país –el ourensano Pedro Areal– se decantó por el servicio de Oncología en el Chuac.

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Una situación que no es excepcional ni la primera vez que ocurre. “Somos un centro de referencia en muchas especialidades y siempre se suelen acabar muy prontito las plazas”, asegura la presidenta de docencia del área sanitaria de A Coruña, Charo López Rico.

Las especialidades más demandadas dependen del año y cambian constantemente. Si bien en la pandemia triunfaban Medicina Intensiva e Interna, lo habitual suele ser que se acaben antes los puestos de formación en los servicios de Cirugía Maxilofacial, Dermatología, Cirugía Plástica o Cardiología, según apunta López Rico.

Particularidades y cupo

Este año tiene una particularidad añadida: Medicina de Urgencias y Emergencias. Galicia ofrece seis plazas de esta nueva especialidad, lo que implica que una de las áreas sanitarias de la comunidad se quedará sin ella. “Va por cupo autonómico, así que decide el residente”, indica la presidenta de docencia.

Como ya ha ocurrido con el EIR, PIR, FIR y BIR, lo previsible es que el centenar de plazas que se ofertan en MIR también logren un cupo del 100%. De hecho, “nunca han quedado plazas vacantes”, afirma López Rico, que recuerda la amplia trayectoria formativa de A Coruña: “Desde el año 77 ya se empezaron a formar aquí residentes de Familia. Desde entonces ha ido creciendo la oferta y se ha consolidado de manera robusta la formación especializada en A Coruña”.

Con un perfil variado, sin gran diferencia entre hombres y mujeres y con múltiples nacionalidades, los residentes que se forman en A Coruña valoran que sea un “hospital trasplantador” y “de máxima complejidad”, un ‘paraíso’ formativo que les espera con los brazos abiertos y con la expectativa de repetir entre los primeros puestos.