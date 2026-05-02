El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A biblioteca municipal dos Rosales reabrirá o 4 de maio tras as obras de mellora

O Concello investiu 313.172 euros no proxecto de remodelación das instalacións do centro cívico, que aínda están en marcha

Redacción
02/05/2026 16:44
Fachada del edificio del Centro Cívico de Los Rosales donde funciona la biblioteca
Archivo El Ideal Gallego 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

O próximo 4 de maio reabrirá ao público a biblioteca municipal de Os Rosales, dentro do edificio do Centro Cívico. O edificio encóntrase aínda en obras polo proxecto de reforma incluído dentro da primeira fase do Plan de Renovación da Rede de Centros Cívicos Municipais

A actuación completa supón un investimento de 313.172,96 euros, e os traballos inclúen a substitución da cuberta deteriorada, a instalación dun novo sistema impermeable, a creación dunha rede de recollida de augas pluviais e a reposición dos acabados exteriores e das varandas de protección.

A pesar das actuacións, o Centro Cívico seguiu funcionando durante estes meses. Non obstante, o espazo da biblioteca tivo que cerrarse para solventar os problemas de filtracións e outras cuestións na infraestrutura. A reapertura deste sector do servizo cultural suporá a continuación de todos os servizos bibliotecarios, aínda que durante as obras, o persoal mantivo en marcha algunhas das funcións.

Esta obra forma parte dun plan municipal máis amplo, promovido polo Goberno de Inés Rey, que inclúe reformas nos centros de Labañou, San Diego e o Castrillón, cun investimento total de 1,58 millóns de euros. O obxectivo é actualizar unhas instalacións que levan décadas ao servizo da veciñanza e convertelas en espazos máis confortables, accesibles e eficientes desde o punto de vista enerxético.

“Tanto as bibliotecas como os centros cívicos son espazos fundamentais para consolidar a democracia posto que permiten exercer o dereito constitucional da cidadanía de acceso á información, posibilitan a xeración de coñecemento, ao permitir o intercambio de experiencias, e propician a creación de comunidade con entidade propia. Por iso desde o Goberno decidimos investir na mellora das instalacións”, subliñou a alcaldesa Inés Rey.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y ocasionalmente Cortegada han sido escenario esta semana de un fenómeno visual impactante por la llegada de miles de pequeños cangrejos patudos que fueron arrastrados por la marea hasta la orilla. Aunque no es infrecuente verlos, la magnitud de este "afloramiento masivo" ha sorprendido en esta ocasión tanto a vecinos como a visitantes. Los responsables del Parque Nacional de las Illas Atlánticas han dado a conocer este sábado el hecho a través de sus redes sociales y explican que el crustáceo, conocido científicamente como 'Polybius henslowii', recibe numerosos nombres en gallego, tales como "patexo, pateiro, patelo o patulate". El nombre científico Polybius henslowii rinde homenaje al botánico John Stevens Henslow, quien fue mentor de Charles Darwin. EFE/Parque Nacional Illas Atlánticas -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

