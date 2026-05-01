Xoel López | "Rascando, encontré un disco, me cuesta jugar un partido a medias"
El músico coruñés acaba de estrenar su último disco, 'Oniria popular'
Casi de casualidad se encontró el coruñés Xoel López su nuevo disco, 'Oniria popular', mientras trabajaba en otro proyecto que abarcaba toda su carrera. Tras una pequeña presentación en la Fnac hace unos días, el próximo mes de junio dispondrá el nuevo trabajo en el muelle de Batería, en el marco de Noites do Porto.
¿Cómo nace un disco que ve la luz sin buscarlo?
Absolutamente, sin buscarlo, en el sentido de que lo que buscaba no era un disco, era unos temas sueltos. Yo estaba trabajando en otro proyecto y realmente la búsqueda era de un par de singles, o sea, la idea era sacar un par de temas, porque cuadraba bien. La búsqueda era un poco esa de sacar dos o tres temas para editar. Y es la primera vez que hago eso, no tenía la intención de hacer un disco, simplemente de sacar unos temas, y rascando, pues en vez de dos o tres temas acabé haciendo los 11 que están en el disco. Es verdad que es mi forma de vida. Yo llevo componiendo desde los 14-15 años. Me imagino que me cuesta jugar un partido a medias, necesito jugar los 45 minutos de la primera y de la segunda parte. Así fue.
Al no buscarlo como se buscan otros discos que uno se sienta a componer ya pensando en él, ¿es más gratificante el resultado cuando ve que todo conecta?
Sí, es probable. Es verdad que hay algo que me está pasando nuevo y es que creo que es la primera vez que puedo escuchar el disco y disfrutarlo más, porque normalmente uno no se escucha, necesitas un poco de tiempo, necesitas un poco de separación de lo que acabas de hacer. Y en este caso, como me vino tan de golpe, fue un proceso tan rápido y aún lo escucho ahora... el otro día me lo puse en casa porque estaba haciendo cosas y todavía lo puedo disfrutar, porque todavía lo estoy descubriendo yo. Es como si hubiera salido de una forma tan espontánea, tan visceral, que yo mismo lo estoy intentando entender, digamos, sobre la macha.
Y ya en el momento en el que se pone en modo trabajo para el disco, ¿buscaba algún tipo de sonido, de sonoridad concreta, o fueron saliendo...?
No, a ver, suelo dejarme llevar, es decir, no suelo arrancar con una idea preconcebida. Pero bueno, un poco sobre la marcha, sí. A veces tengo claro que me apetece un sonido más orgánico, un sonido más cálido, la voz más alta o más baja. Eso sí que más o menos lo voy sintiendo, pero es verdad que me dejo sorprender por el proceso, es decir, en el propio camino, yo soy muy de improvisar en general en la vida, no soy una persona excesivamente planificadora. Para muestra un botón, ¿no? Estamos sacando un disco que no planeaba (ríe). Soy muy de encontrarme las cosas. También es verdad que las cosas se encuentran caminando, desde luego si te quedas en tu casa y no haces nada, no mueves un dedo, no coges la guitarra... tampoco salen canciones, ni proyectos, ni nada. Pero a mí me gusta mucho improvisar y la producción del disco la fui improvisando sobre la marcha. Trabajé con otro coruñés, que es Adrián Seijas, trabajamos mano a mano los dos. Y también te influyen cosas muy tontas, como tu estado de ánimo de ese día. Yo siempre digo que los discos son muy circunstanciales, el mismo disco hecho con otra persona o hecho en otro contexto o en otra ciudad, hubiera sido diferente. Y eso es bonito también, creo que la creatividad tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Y yo en ese sentido también me dejo mucho llevar por lo que me va pasando. Y también digo, bueno, pues ya está, es así, va a ser esto, porque esto fue lo que pasó hoy.
Una de las canciones del disco es ‘Campos de Castilla para siempre’. ¿Cuál era la intención de abrir y cerrar con dos partes de una misma canción?
Una circunstancia también, porque mira, la canción era tan larga que daba para tres canciones. Tenía una letra larguísima. Probablemente hubiera sido un concepto más poético que de canción, en ese sentido. Pero yo la quise meter en el disco. Aún con lo que hay, había para otro tema más. Decidí que por lo menos quería dividirlo en dos canciones. Luego se me ocurrió que una abriese y otra cerrase. Esa no era una idea preconcebida en un primer momento. Me parecía como que había algo de bucle, poniéndolas de primera y de última, que también tenía que ver con lo que decía la canción. Porque de alguna manera esa canción habla también de mi bucle en la carretera en general, pero, concretamente, yo creo que habla mucho de mi bucle entre Coruña y Madrid. Ese viaje que yo hago constantemente y que me define, porque al final siento que soy una persona en movimiento y que tampoco acobo en ningún sitio, estoy siempre de un lado para otro y creo que en ese sentido también me definía muy bien.
En esta ocasión, las únicas colaboraciones del disco son ese coro infantil de ‘Sombras chinas’ y su hijo, que participa en ‘Monstruo final’.
Bueno, lo de mi hijo fue una cuenta de un 1-2-3-4, una cosa muy circunstancial que es más anécdota que otra cosa. Y lo de los niños del coro de Madrid fue una cosa que salió viendo una serie de Netflix que al final tenía una canción con unos coros de unos niños. Era una versión de Sting, de hecho. Y me gustó. Y justo estábamos trabajando esa canción y lo apliqué directamente, es decir, otra vez para que veas cómo de circunstancial es todo. Si no hubiera visto esa serie, no hubiera escuchado esa versión de coro de niños inglesa de Sting y no hubiera hecho la adaptación. Es verdad que luego tú también estas con la caña puesta, pero también tiene que coincidir bien, porque claro, ‘Sombras chinas’ es justo una canción que para mí sí que tiene que ver un poco con matar al padre, matar a tus ídolos de infancia. Me encajaba muy bien.
Otra cosa curiosa del disco es que por primera vez sales usted con la cara en la portada. ¿También ha sido algo circunstancial o esto sí que estaba planeado?
Esto lo traía de antes, es algo que yo tenía claro y no sé decirte por qué. Yo lo atribuyo un poco a que como dejé las redes sociales hace un año, a lo mejor al haber estado más oculto, de repente me apeteció descubrirme. No lo sé. A lo mejor puede ser que había algo más honesto, más de mí, que me quise mostrar más. No sé muy bien, porque también tendría que explicar por qué no quise salir en mis portadas durante casi 20 años, ¿no? (ríe). Entonces, no lo sé. Fue como... me apetecía. Me imagino que hay una respuesta psicoanalítica que yo desconozco, pero no te puedo decir el porqué, claramente.
Una de las canciones que adelantó para el disco fue ‘Cupido’, en la que canta en contra de ese ideal de amor romántico.
Bueno, son pequeñas conclusiones que va uno llegando, pero tampoco son grandes certezas, no son manifiestos, como digo siempre, porque a veces parece que lo que dices en una canción luego tienes que defenderlo a capa y espada y tampoco es así. Yo puedo cantar en contra del amor romántico y caer en el amor romántico, incluso a veces. Pero bueno, es una forma también de exorcizar, yo creo que es más una forma de canalizar esa querencia, es decir, el querer realmente no idealizar, pero a veces a todos nos resulta imposible no hacerlo, en mayor o menor medida. Pero lo ideal, hablando de ideales, sería no hacerlo. Tu ideal sería no idealizar (ríe).
Cuando empezó con este disco, estaba inmerso en otro proyecto, revisitando toda su música anterior, ¿cómo aborda uno el volver a tratar una quincena de discos?
Pues mira, ese proceso estoy en ello, pero está siendo muy bonito, pero a veces también hasta un poco doloroso porque es revistar toda tu vida realmente. Y yo a través de mis canciones he hablado siempre de mis emociones más profundas, a veces más, a veces menos. Entonces, es un viaje, es un tremendo viaje. Creo que en algunos casos me está sirviendo incluso para reconciliarme con algunas cosas. También, por momentos, me estoy quitando alguna espinita que tenía clavada de alguna cosa musical que me gustaba menos. Estoy pudiendo retocar esa cosa que siempre vi mal en esta canción o en la otra. Algunas simplemente intentando no joder demasiado la versión original (ríe). Me estoy encontrando con circunstancias muy diferentes.
El disco lo presentará en A Coruña en el muelle de Batería, donde ya ha actuado. La última vez le preguntábamos por los grandes escenarios y si le quedaban espinitas, pero, repasando conciertos, quizá sea el único músico que ha tocado en todos los lugares posibles de la ciudad.
No me queda ninguno, creo (ríe).
El Palacio de los Deportes de Riazor, quizá sea el único, y porque ya no se toca allí.
El Palacio de los Deportes es verdad que yo no lo toqué. Fui de pequeño a conciertos, de hecho recuerdo emblemáticos de allí. Pero no toqué nunca. Y yo creo que claro, que ya no hay, ¿no? O sea decir, tampoco existe esa posibilidad. Pero vamos, sí, sí, he tocado hasta en el estadio de Riazor (ríe). En la playa, María Pita, Azcárraga... en fin, yo creo que no me queda nada. En todos los teatros, obviamente, las salas, en todas. Sí, yo creo que que sí, que he tocado en todo lo que se puede tocar, o se pudo (sonríe).
Y de todos ellos, ¿cuál diría que es el más especial?
Siempre digo que la playa de Riazor, es mi favorito. Porque yo tengo muchos recuerdos asociados a ese lugar y muchos conciertos míticos de la infancia y de no tan infancia. Entonces, la primera vez toqué en la playa sentí como que de alguna manera había llegado a ese lugar que a lo mejor anhelaba en mi vida musical. Sentí como que lo había logrado, de alguna manera. Diría la playa de Riazor, sí.
La última vez que hablamos nos comentaba que si tenías una espinita era la de hacer un himno para el Dépor. Hablábamos de que este parecía el año del ascenso, si lo apura un poco quizá llegue...
Yo digo lo de siempre, yo soy deportivista a muerte, veo al Dépor todas las semanas y si no lo puedo ver en directo porque estoy tocando, lo veo luego en diferido y apago el WhatsApp para que nadie me diga el resultado (ríe). Vamos, no miro nada, los días que no lo puedo ver en directo, digo "no me digáis nada", apago el móvil y hasta que llego y lo puedo ver no enciendo el WhatsApp y respondo todo lo que sea. Entonces, hombre, para mí es un anhelo, es algo que me gustaría hacer. Si alguna vez sucede, seré el primero en contarlo, rápidamente.