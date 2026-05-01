La mañana ha comenzado agitada en la zona de Riazor, donde la afición deportivista celebra el Día de las Peñas y la previa del partido de esta tarde en el municipal de Riazor (18.30 horas) con diferentes actividades. La Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional ha intervenido con oportunidad para interceptar a hinchas del equipo rival el Leganés, al parecer radicales.

Este grupo de aficionados del equipo madrileño accedió antes de las 12 horas a la zona próxima al estadio por la ronda de Outeiro entre gritos de "Arriba España" y en dirección a la avenida de Manuel Murguía. Vestían preferentemente de negro y algunos empuñaban paraguas y bastones, según cuentan testigos de los hechos a El Ideal Gallego.

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Fue entonces cuando se vieron sorprendidos por la rápida intervención de la unidad de policía especializada. Los hinchas, que son unos veinticinco, fueron cacheados en la calle Manuel Murgía, a la entrada de la Casa del Agua, que está pegada a la grada del estadio, Marathon, donde se sitúan los hinchas más animosos del Deportivo. No obstante, la zona no se llegó a acordonar y la gente pudo caminar con ella con total tranquilidad. Se comprobaron los antecedentes policiales de todos ellos. La situación se ha resuelto por ahora sin ninguna detención y de forma pacífica.

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Los agentes se mostraron satisfechos por haber evitado, con su inesperada y eficiente intervención, un probable enfrentamiento entre estos seguidores del Leganés con un determinado grupo de la hinchada coruñesa. Tras la intercepción e identificación, los policías están escoltando al grupo de aficionados del Leganés hacia una zona alejada del estadio.

Cabe recordar que el partido había sido declarado de alto riesgo por las autoridades competentes. En consonancia, están los medios que se han aportado para el despliegue, que ha incluido un helicóptero de la Policía Nacional, que ha sobrevolado la zona. En el operativo han participado también efectivos de la Policía Local coruñesa.

El arranque de las actividades del Día de las Peñas está previsto para las 13 horas. Antes, a las 10, ha empezado el movimiento en la zona del Palacio de los Deportes, en una fan zona organizada en este caso por el Deportivo.