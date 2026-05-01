Último día del ‘país de las maravillas’ de Annie Leibovitz en A Coruña: “Es una suerte tenerlo aquí”

Una persona observa algunas de las imágenes de ‘Wonderland’ Quintana

Los coruñeses, como Alicia al final del clásico relato de Lewis Carroll, se despiertan hoy del sueño de su ‘país de las maravillas’ particular. Y es que la exposición ‘Wonderland’ de la fotógrafa Annie Leibovitz en el espacio de la Fundación MOP del puerto herculino llega a su fin, tras casi medio año –se pudo visitar desde el 21 de noviembre– enseñando las curiosas y ensoñadoras imágenes de la retratista estadounidense. Unas instantáneas que dejaron huella a algunos de los últimos visitantes, que manifiestan que “es una suerte tener este espacio aquí”.

Así se expresa Álvaro Niebla, una de las decenas de personas que desde primera hora de la mañana daba hoy un último paseo por la muestra. El espacio del muelle de Batería, entre que es día festivo y que hay doble escala de cruceros en la ciudad –con el ‘Viking Sky’ y el ‘Europa 2’– tuvo buena afluencia de público desde bien temprano, con aquellos madrugadores que acudieron al recinto para disfrutar de imágenes como las que destaca Niebla: “Ya había venido, pero repetí porque me gusta bastante la fotografía, y el enfoque que tiene esta mujer no lo había visto, con esa creatividad y esa magia”.

Comenta en concreto una imagen del actor Ben Stiller mirando a unas modelos: “Tiene fotos con muchos artistas, pero esa en concreto, con Ben Stiller tan pequeño y con unos cuernos mirando a las modelos que le sacan dos cabezas me ha llamado la atención”. Había venido a las anteriores muestras, con lo que vio cómo cambió el espacio a lo largo de las exposiciones: “Este sitio es muy agradable, tiene mucha magia haber aprovechado este espacio del puerto para haber hecho algo así”.

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Carlos Ares, otro vecino de la ciudad, habla en términos similares: “Vine a alguna de las anteriores, que me gustaron más, pero hay que aprovechar la circunstancia de que lo tenemos en la ciudad. Me sorprendió la parte de los Rolling Stones, con una foto de Mick Jagger rodeado de basura, sabía que iban desfasados pero no tanto como para dormir ahí”, afirma entre risas. Con él visitaba la muestra Belén Otero, que destaca la fase inicial de la misma, con diversas imágenes en blanco y negro, y cómo en algunas imágenes “mezcla la realidad con la fantasía".

Turistas

Algunos venían de lejos. Lucía Rodríguez, de Monforte de Lemos y profesora en la Escuela de Arte de Ourense, aprovechaba esta mañana el último día de ‘Wonderland’: “Ves as fotos como nunha envolvente que te fascina, gustoume moitísimo. Xa vira as anteriores, pero esta pareceume chulísima”.

También los turistas se dejaron caer por allí. Rachel, una joven crucerista inglesa, expresa que “es curioso ver toda la gente famosa a la que retrató, y cómo les hizo ver diferentes”. Su colega Anne refrendaba su opinión: “Hay fotos divertidas, con poses distintas a las habituales”.