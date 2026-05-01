Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Rodrigo Cuevas convierte el Coliseum en un llagar para presentar su ‘Manual de belleza’

Redacción
01/05/2026 00:15
El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"
El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Coliseum se convirtió ayer en un recinto con acento asturiano de la mano de Rodrigo Cuevas, que cerró el mes de abril del multiusos convirtiéndolo en un llagar tradicional para presentar su último disco, ‘Manual de belleza’.

Ya lo anticipaba el propio músico asturiano en una visita previa, hablando de la “escenografía inmensa, preciosa” que traía planeada para A Coruña, una recreación “del llagar de la Panoya Dorada”, el mismo del videoclip de ‘Llagares’, que no defraudó al público herculino presente en el recinto de Alfonso Molina.

Galería

Las imágenes del concierto de Rodrigo Cuevas en el Coliseum

El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"Ver más imágenes

Cuevas repasó sus nuevos temas y también algún otro de sus anteriores manuales. Así, Cuevas abordó temas como ‘La belleza’, ‘Xardineru’ o ‘Asturcón’, además de su ‘Muñeira’, ‘Veleno’, ‘Xiringüelu’ o ‘Como ye’. Entre canciones y pausas publicitarias, con cameos visuales de Rossy de Palma, llegó el concierto a una traca final que, antes de acabar en ‘Fiesta’, contó con un cameo en carne y hueso. Nuno Pico, de Grande Amore, que se subió al escenario con Rodrigo Cuevas para interpretar ‘Una muerte ideal’, uno de esos temas que conforman el ‘Manual de belleza’ del asturiano con el que pone fin a esa “trilogía” de manuales que han sido sus últimos tres discos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Portada de hace 25 años

Hace 25 años | Un conductor muere en Abegondo al salirse su camión de la calzada
Redacción
El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"

Rodrigo Cuevas convierte el Coliseum en un llagar para presentar su ‘Manual de belleza’
Redacción
'Caprichos de Ch3fs'

Vuelve 'Caprichos de Ch3fs': vino y alta cocina gallega se citan de nuevo en la Ribeira Sacra
Redacción
Una investigadora analiza muestras en un laboratorio gallego

La Xunta ve “un mazazo” la pérdida de becas Ramón y Cajal
EP