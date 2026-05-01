Rodrigo Cuevas convierte el Coliseum en un llagar para presentar su ‘Manual de belleza’

El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa" Patricia G. Fraga

El Coliseum se convirtió ayer en un recinto con acento asturiano de la mano de Rodrigo Cuevas, que cerró el mes de abril del multiusos convirtiéndolo en un llagar tradicional para presentar su último disco, ‘Manual de belleza’.

Ya lo anticipaba el propio músico asturiano en una visita previa, hablando de la “escenografía inmensa, preciosa” que traía planeada para A Coruña, una recreación “del llagar de la Panoya Dorada”, el mismo del videoclip de ‘Llagares’, que no defraudó al público herculino presente en el recinto de Alfonso Molina.

Galería Las imágenes del concierto de Rodrigo Cuevas en el Coliseum Ver más imágenes

Cuevas repasó sus nuevos temas y también algún otro de sus anteriores manuales. Así, Cuevas abordó temas como ‘La belleza’, ‘Xardineru’ o ‘Asturcón’, además de su ‘Muñeira’, ‘Veleno’, ‘Xiringüelu’ o ‘Como ye’. Entre canciones y pausas publicitarias, con cameos visuales de Rossy de Palma, llegó el concierto a una traca final que, antes de acabar en ‘Fiesta’, contó con un cameo en carne y hueso. Nuno Pico, de Grande Amore, que se subió al escenario con Rodrigo Cuevas para interpretar ‘Una muerte ideal’, uno de esos temas que conforman el ‘Manual de belleza’ del asturiano con el que pone fin a esa “trilogía” de manuales que han sido sus últimos tres discos.