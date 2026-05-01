Repsol ha traído 1,1 millones de toneladas de crudo a A Coruña durante la guerra de Irán

El petrolero ‘Ryman’ descarga en la terminal de Repsol esta semana Carlota Blanco

La guerra en Irán que comenzó a finales de febrero ha convertido en protagonista al petróleo debido a la escasez en la oferta derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz para el tránsito de barcos. Desde el estallido del conflicto bélico, Repsol ha traído a la refinería de A Coruña un total de 1,1 millones de toneladas de crudo procedente principalmente de América.

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Los datos del registro de la Autoridad Portuaria de A Coruña revelan que trece barcos atracaron en las instalaciones de Langosteira y que descargaron un total de 1,1 millones de toneladas de petróleo desde el pasado 28 de febrero.

La mayoría de los buques que arribaron a la terminal de Repsol llegaron procedentes del continente americano. En concreto, de Estados Unidos, México y Venezuela, que coparon casi todas las descargas. Ya en menor medida, el puerto coruñés recibió embarcaciones procedentes de Portugal y Libia. También figura la llegada de un petrolero desde una dársena de Rusia ubicada en el Mar Negro. En este caso, la compañía energética aclara que este buque transportó petróleo de Kazajistán, país sin salida a los océanos, que fue embarcado en este enclave ruso. Además, recalca que desde 2022 cesó cualquier tipo de compra de materias primas de Rusia.

El último petrolero en atracar en el Puerto Exterior es el ‘Ryman’, que llegó a la terminal de Repsol el pasado martes por la noche cargado con 95.090 toneladas de crudo. Lo hizo tras partir del puerto de la ciudad de Corpus Christi, en Texas, y cruzar el Océano Atlántico.

Es importante tener en cuenta que el volumen de crudo importado por la compañía energética fue inferior al habitual en marzo, ya que en esas semanas se realizó la parada de mantenimiento que estaba prevista, proceso en el que se detuvo la actividad en varias unidades de conversión.

Más producción

Repsol informó hace casi dos semanas que acomete inversiones para aumentar la capacidad de producción de la refinería coruñesa. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, explicó que el objetivo de esta actuación, que también se desarrolla en el complejo industrial de Petronor en Bilbao, es aumentar la “capacidad” productiva para llegar al verano “con un 15% más de queroseno”, combustible clave para la aviación.

“Repsol hoy solo tiene una obsesión: garantizar que en España no falte producto en los próximos meses. Sabemos de la dependencia que tiene la economía española del turismo. No podemos fallar”, aseguró Imaz.

La empresa energética también explicó el pasado mes de abril que está analizando y poniendo en marcha “una batería de medidas en gestión de producción y logística en las cinco refinerías” que tiene España, para incrementar “la fabricación de productos como gasoil y queroseno” y garantizar “el suministro en el mercado español”.

"Estamos tomando las medidas a nuestro alcance ante todas las incertidumbres del actual contexto geopolítico. Nuestro propósito es incrementar la producción de queroseno y gasoil, tanto en la gestión de la producción como en la logística de productos”, afirmó Repsol.