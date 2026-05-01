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A Coruña

Noche de estrellas en A Coruña: Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Francisco Vázquez y Miguel Corgos disfrutan de la OSG

Esther Durán
01/05/2026 20:56
Francisco Vazquez y Yolanda Diaz, en los prolegómenos del concierto de la OSG
Francisco Vazquez y Yolanda Diaz, en los prolegómenos del concierto de la OSG
Javier Alborés
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La de este viernes en el Palacio de la Ópera era una velada especial: el regreso del director honorario de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), Víctor Pablo Pérez, con un programa que incluye al coruñés Marcial del Adalid y a Beethoven. 

Y como era una velada especial, importantes personalidades poblaron el patio de butacas del Palacio de la Ópera. Es el caso de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ve el concierto acompañada del gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, y que compartió unos minutos antes del concierto con el exalcalde Francisco Vázquez.

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Yolanda Díaz disfruta de Annie Leibovitz en la Fundación Marta Ortega de A Coruña

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También disfruta del concierto la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la coruñesa Nadia Calviño, que esta semana visita A Coruña con motivo de un encuentro que protagonizó en Nordés Club Empresarial. Tampoco se quiso perder el concierto el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

El menú musical del que disfrutan todos transita entre A Coruña y Alemania, con un programa que incluye ‘Galicia-Marcha triunfal’ de Marcial del Adalid y el ‘Concierto para piano número 3’ y la ‘Sinfonía número 5’ de Beethoven.

Nadia Calviño, en los prolegómenos del concierto de la OSG
Nadia Calviño, en los prolegómenos del concierto de la OSG
Javier Alborés

Las visitas de la vicepresidenta

La ministra pasa así el Día del Trabajo entre los ritmos de la OSG. Díaz se deja ver cada vez más por A Coruña, como ya ocurrió en febrero, cuando prefirió otro recital de la OSG y un concierto de Amaral en el Coliseum antes que el acto de la nueva izquierda que se estaba celebrando en Madrid en aquel momento. Incluso en el inicio de 2026 acudió al Concierto de Año Nuevo en el Palacio con su amiga Amparo Merino.

No será su único acto en A Coruña este fin de semana, ya que participará este sábado en un encuentro con diez cooperativas gallegas de los sectores de los cuidados, la vivienda colaborativa y la intervención social, que les presentarán sus modelos de trabajo. Se trata de un acto organizado por EspazoCoop en el centro municipal Accede Papagaio.

Yolanda Díaz, junto a Gonzalo Castro (concejal de Cultura de A Coruña), este viernes 2 de diciembre en el Palacio de la Ópera

Yolanda Díaz empieza el año en A Coruña

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