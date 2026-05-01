Las reivindicaciones regresan a la fuente de los Surfistas de A Coruña

Aunque manifestaciones y concentraciones suelen tener en A Coruña como epicentro la plaza de María Pita, la de Ourense o Tabacos, en los últimos tiempos se está destacando una nueva zona como espacio para la reivindicación: la fuente de los Surfistas.

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Si en anteriores ocasiones este monumento se erigió en altavoz a favor de las mujeres y también en contra de los bombardeos de Israel contra Palestina, este viernes, aprovechando el Día del Trabajo, lo hizo sobre la conciliación laboral femenina.

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"Con máis corresponsabilidade, máis mulleres como Daniela Alonso terían sitio aquí. Sen as mulleres non sería posíbel", señalaba un cartel colgado en uno de los surfistas de la fuente, en referencia a la deportista gallega campeona en esta disciplina. Otra de las figuras llevaba colgado el mensaje "Nós tamén surfear", un juego de palabras con el título del libro de la poeta Xohana Torres 'Eu tamén navegar'.

Junto a los carteles, la reivindicación se completaba con la presencia de trapos, cepillos y guantes, en referencia a las labores domésticas que, habitualmente, recaen en su mayoría en la población femenina.