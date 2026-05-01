La Reserva de Biosfera acoge las jornadas de divulgación sobre el eclipse que la Xunta impulsa en los destinos Starlight

Los asistentes pudieron aprender el uso correcto de las gafas de observación solar Cedida

La sede de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas acogió este jueves una de las jornadas de divulgación 'Galicia, porta da entrada da eclipse', impulsadas por la Xunta de Galicia en los destinos Starlight. En el acto de presentación participaron el presidente de la Reserva, José Antonio Santiso; la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo; y el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Durante su intervención, Santiso puso el foco en el potencial del fenómeno astronómico tanto desde el punto de vista divulgativo como económico, subrayando que “este fenómeno é tamén unha oportunidade económica e turística de primeira orde, non só pola eclipse, senón para prepararnos mellor para outros fenómenos astronómicos que podemos observar periodicamente”.

Así se verá el eclipse total de sol en A Coruña Más información

Asimismo, el presidente destacó la posición privilegiada de la Reserva para su observación: “Galicia será o primeiro territorio de toda España no que se poderá observar como a Lúa oculta por completo o Sol. E as Mariñas Coruñesas, coa faixa de totalidade pasando polo noso territorio, estarán no mellor lugar para vivilo”.

Incidió también en el reconocimiento como destino Starlight, recordando que “iso non é unha casualidade. Iso significa que neste territorio tratamos de coidar o ceo nocturno, que tratamos de reducir a contaminación lumínica” y que, ante eventos de este tipo, “estamos preparados para acollelo”.

Después de que el gestor de la Reserva, Diego López, recibiera a los asistentes, la jornada comenzó con la charla-coloquio ‘Astronomía básica dunha eclipse e observación segura’, en la que un monitor Starlight desgranó las claves del fenómeno del próximo 12 de agosto y las precauciones necesarias para observarlo sin peligro.

Un 'espejo' antes del eclipse: A Coruña ensaya para un evento histórico Más información

A continuación, Fernando Rey, experto certificado por la Fundación Starlight, explicó el proceso de fotografía del eclipse, detallando el equipo recomendable, su protección frente a la radiación solar y la preparación previa necesaria para captar el evento.

La actividad concluyó con una parte práctica en la que los asistentes pudieron observar distintos telescopios, teleobjetivos y filtros específicos para proteger estos dispositivos, además de aprender el uso correcto de las gafas de observación solar.