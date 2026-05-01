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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
A Coruña

La Policía realiza controles y registros a ultras del Leganés en la previa del partido contra el Deportivo

Los agentes llegaron a cortar la calle de Julio Rodríguez Yordi

Abel PeñaNoela Rey Méndez
Abel Peña y Noela Rey Méndez
01/05/2026 14:01

Deportivo y Leganés juegan este viernes, 1 de mayo, un partido declarado de alto riesgo y esta calificación se evidenciado esta mañana con los incidentes protagonizados por aficionados radicales del equipo madrileño por las calles de A Coruña. La rápida intervención de los Antidisturbios de la Policía Nacional permitió interceptar a los radicales a media mañana, aunque los controles y registros continuaron en el entorno de Riazor durante toda la mañana.

Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña

Una rápida intervención de los Antidisturbios intercepta a los radicales del Leganés en Riazor

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Entre otros lugares, la Policía Nacional y la Local registró un establecimiento de hostelería frecuentado habitualmente por miembros de los Riazor Blues del Deportivo, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona para controlar los movimientos de los hinchas radicales. Los Antidisturbios cerraron incluso la calle Julio Rodríguez Yordi, en la parte trasera de Riazor, para realizar controles y registros.

Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
AP

Fuentes de la Policía Local explicaron que en la operación no solo están siendo identificados ultras del Leganés, sino también miembros de los Riazor Blues. Después de un buen rato en el interior del local, los agentes lo abandonaron cajas repletas de bates y cascos confiscados, mientras que la multitud se despedía de ellos con pitos. 

Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
AP

La operación policial se produce, además, justo cuando comienza la celebración del Día de las Peñas del Deportivo, una jornada festiva con música y gastronomía en los aledaños de Riazor. Aficionados blanquiazules se vieron sorprendidos por el despliegue de los agentes, aunque este hecho no impidió que siguiesen disfrutando de la fiesta en la previa al partido, que se disputará a las 18.30 horas.

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