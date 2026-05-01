Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La avenida de Os Mallos ya está completa: la línea 11 vuelve a circular tras un año de obras

Los vecinos ya habían mostrado su preocupación por si el bus se quedaba para siempre con el recorrido por la avenida de Arteixo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/05/2026 10:58
La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos
La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Este jueves, 30 de abril, la avenida de Os Mallos inició su regreso a la normalidad tras más de un año en obras. "Ya era hora", repetían los vecinos, cansados de una obra de reforma que empezó en marzo de 2025 y que dejó la calle cerrada durante todo este tiempo. Sin embargo, no fue hasta este viernes cuando se completó la reapertura. La línea 11 del bus urbano regresó, al fin, a la avenida, recuperando su recorrido habitual después de muchos meses de espera.

Último tramo en obras en la avenida de Os Mallos

La línea 11 del autobús urbano regresa este viernes a la avenida de Os Mallos

Más información

Parte de las obras llevadas a cabo en la avenida de Os Mallos tuvieron precisamente a los autobuses como protagonistas. Y es que el cambio de sentido del aparcamiento ejecutado en la reforma de 2022 en la calle para ganar catorce plazas gracias al estacionamiento en batería provocaba que los buses se quedasen atascados por falta de espacio si algún coche de grandes dimensiones se situaba en el margen izquierdo.

La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos
Uno de los autobuses de la línea 11 que retomaron este viernes su recorrido natural por la avenida de Os Mallos
Germán Barreiros

El Ayuntamiento decidió entonces modificar de nuevo el aparcamiento para volver a colocar los vehículos en estacionamiento en línea y evitar problemas. De paso, efectuó una reforma a fondo para renovar la red de saneamiento, la de fecales y pluviales y cambiar el firme de hormigón existente para poner uno nuevo. 

nueva avenida de Os Mallos

Os Mallos se abre por fin al tráfico

Más información

Desde este viernes la avenida de Os Mallos retoma, así, completamente la normalidad tras varias reformas consecutivas y muchos meses de obras que incluso dejaron entre los vecinos la preocupación sobre si los autobuses urbanos dejarían de pasar por la calle y se quedarían para siempre con su recorrido por la avenida de Arteixo. No ha sido así y desde este primer día de mayo la avenida de Os Mallos ya ha recuperado sus autobuses urbanos de la línea 11.

La remodelación de plaza del Humor en 2021 incluyó la retirada de su tradicional quiosco

Plaza de Pontevedra, plaza de San Cristóbal, Los Cantones y otros rincones de nunca acabar en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos

La avenida de Os Mallos ya está completa: la línea 11 vuelve a circular tras un año de obras
Noela Rey Méndez
Precinto de la Policía Local, en el 120 de la ronda de Nelle

El 092 impide que okupen un bajo junto al 120 de la ronda de Nelle
Abel Peña
Xoel López, durante la presentación de 'Oniria popular' en la Fnac

Xoel López | "Rascando, encontré un disco, me cuesta jugar un partido a medias"
Óscar Ulla
Vista del nuevo mirador de San Amaro

Los polígonos privados crean espacio público en San Amaro y Visma
Abel Peña