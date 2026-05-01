La avenida de Os Mallos ya está completa: la línea 11 vuelve a circular tras un año de obras

La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos Germán Barreiros

Este jueves, 30 de abril, la avenida de Os Mallos inició su regreso a la normalidad tras más de un año en obras. "Ya era hora", repetían los vecinos, cansados de una obra de reforma que empezó en marzo de 2025 y que dejó la calle cerrada durante todo este tiempo. Sin embargo, no fue hasta este viernes cuando se completó la reapertura. La línea 11 del bus urbano regresó, al fin, a la avenida, recuperando su recorrido habitual después de muchos meses de espera.

La línea 11 del autobús urbano regresa este viernes a la avenida de Os Mallos Más información

Parte de las obras llevadas a cabo en la avenida de Os Mallos tuvieron precisamente a los autobuses como protagonistas. Y es que el cambio de sentido del aparcamiento ejecutado en la reforma de 2022 en la calle para ganar catorce plazas gracias al estacionamiento en batería provocaba que los buses se quedasen atascados por falta de espacio si algún coche de grandes dimensiones se situaba en el margen izquierdo.

Uno de los autobuses de la línea 11 que retomaron este viernes su recorrido natural por la avenida de Os Mallos Germán Barreiros

El Ayuntamiento decidió entonces modificar de nuevo el aparcamiento para volver a colocar los vehículos en estacionamiento en línea y evitar problemas. De paso, efectuó una reforma a fondo para renovar la red de saneamiento, la de fecales y pluviales y cambiar el firme de hormigón existente para poner uno nuevo.

Os Mallos se abre por fin al tráfico Más información

Desde este viernes la avenida de Os Mallos retoma, así, completamente la normalidad tras varias reformas consecutivas y muchos meses de obras que incluso dejaron entre los vecinos la preocupación sobre si los autobuses urbanos dejarían de pasar por la calle y se quedarían para siempre con su recorrido por la avenida de Arteixo. No ha sido así y desde este primer día de mayo la avenida de Os Mallos ya ha recuperado sus autobuses urbanos de la línea 11.