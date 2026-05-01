La avenida de Os Mallos ya está completa: la línea 11 vuelve a circular tras un año de obras
Los vecinos ya habían mostrado su preocupación por si el bus se quedaba para siempre con el recorrido por la avenida de Arteixo
Este jueves, 30 de abril, la avenida de Os Mallos inició su regreso a la normalidad tras más de un año en obras. "Ya era hora", repetían los vecinos, cansados de una obra de reforma que empezó en marzo de 2025 y que dejó la calle cerrada durante todo este tiempo. Sin embargo, no fue hasta este viernes cuando se completó la reapertura. La línea 11 del bus urbano regresó, al fin, a la avenida, recuperando su recorrido habitual después de muchos meses de espera.
Parte de las obras llevadas a cabo en la avenida de Os Mallos tuvieron precisamente a los autobuses como protagonistas. Y es que el cambio de sentido del aparcamiento ejecutado en la reforma de 2022 en la calle para ganar catorce plazas gracias al estacionamiento en batería provocaba que los buses se quedasen atascados por falta de espacio si algún coche de grandes dimensiones se situaba en el margen izquierdo.
El Ayuntamiento decidió entonces modificar de nuevo el aparcamiento para volver a colocar los vehículos en estacionamiento en línea y evitar problemas. De paso, efectuó una reforma a fondo para renovar la red de saneamiento, la de fecales y pluviales y cambiar el firme de hormigón existente para poner uno nuevo.
Desde este viernes la avenida de Os Mallos retoma, así, completamente la normalidad tras varias reformas consecutivas y muchos meses de obras que incluso dejaron entre los vecinos la preocupación sobre si los autobuses urbanos dejarían de pasar por la calle y se quedarían para siempre con su recorrido por la avenida de Arteixo. No ha sido así y desde este primer día de mayo la avenida de Os Mallos ya ha recuperado sus autobuses urbanos de la línea 11.