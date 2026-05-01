El verano se aproxima y A Coruña se prepara para decir adiós a la duna protectora de Riazor

Labores de reconstrucción de la duna en Riazor este invierno tras uno de los temporales que sufrió A Coruña JAVIER ALBORÉS

El Ayuntamiento de A Coruña comenzará el próximo lunes 4 de mayo los trabajos para retirar de la playa de Riazor la duna de arena que protegió el Paseo Marítimo de los temporales costeros de la temporada invernal. Es el primer paso para que los arenales de la ciudad se pongan el traje de verano.

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La duna se instaló a finales de octubre del pasado año y a finales del mes de enero se acometieron trabajos de reconstrucción para reparar los daños que causaron las borrascas 'Joseph' e 'Ingrid', con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y olas de más de nueve metros.

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Para retirar a gran estructura de protección, de 360 metros de largo, se utilizarán dos bulldozers y una retroexcavadora que removerán miles de metros cúbicos de arena.

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“Además de retirar la duna es necesario desenterrar y limpiar las duchas y lavapiés de todas las playas urbanas y comprobar su funcionamiento, instalar los puestos de los socorristas y la de educacióna mbiental y realizar otras tareas para poder disfrutar de los arenales de A Coruña a partir del 15 de junio”, señaló la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira.

La duna de Riazor se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del Paseo Marítimo a su paso por este arenal.