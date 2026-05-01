Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El verano se aproxima y A Coruña se prepara para decir adiós a la duna protectora de Riazor

En enero hubo que reconstruirla tras el paso de los temporales 'Ingrid' y 'Joseph'

Redacción
01/05/2026 11:35
Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,
Labores de reconstrucción de la duna en Riazor este invierno tras uno de los temporales que sufrió A Coruña
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de A Coruña comenzará el próximo lunes 4 de mayo los trabajos para retirar de la playa de Riazor la duna de arena que protegió el Paseo Marítimo de los temporales costeros de la temporada invernal. Es el primer paso para que los arenales de la ciudad se pongan el traje de verano.

La erosión de la duna de Riazor se controlará mediante cámaras

Más información

La duna se instaló a finales de octubre del pasado año y a finales del mes de enero se acometieron trabajos de reconstrucción para reparar los daños que causaron las borrascas 'Joseph' e 'Ingrid', con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y olas de más de nueve metros.

Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,

El Gobierno local reconstruye la duna de Riazor tras el paso de las borrascas de enero

Más información

Para retirar a gran estructura de protección, de 360 metros de largo, se utilizarán dos bulldozers y una retroexcavadora que removerán miles de metros cúbicos de arena.

LLuvia en A Coruña

'Harry', 'Ingrid' y 'Joseph' o cuando A Coruña vivió bajo el paraguas

Más información

“Además de retirar la duna es necesario desenterrar y limpiar las duchas y lavapiés de todas las playas urbanas y comprobar su funcionamiento, instalar los puestos de los socorristas y la de educacióna mbiental y realizar otras tareas para poder disfrutar de los arenales de A Coruña a partir del  15 de junio”, señaló la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira.

La duna de Riazor se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del Paseo Marítimo a su paso por este arenal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,

El verano se aproxima y A Coruña se prepara para decir adiós a la duna protectora de Riazor
Redacción
La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos

La avenida de Os Mallos ya está completa: la línea 11 vuelve a circular tras un año de obras
Noela Rey Méndez
Precinto de la Policía Local, en el 120 de la ronda de Nelle

El 092 impide que okupen un bajo junto al 120 de la ronda de Nelle
Abel Peña
Xoel López, durante la presentación de 'Oniria popular' en la Fnac

Xoel López | "Rascando, encontré un disco, me cuesta jugar un partido a medias"
Óscar Ulla