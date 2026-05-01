El amor a primera vista que llevó a un refugiado en Líbano a montar su primer negocio en A Coruña

Kamal Ubeid, esta tarde, en Cuatro Caminos Centro Comercial Dani Patiño

No hay ningún lugar en el mundo donde no se aparezca Cupido. Eso debió de pensar Kamal Ubeid, cuando, en pleno aeropuerto de Barcelona, conoció a la que hoy es su mujer, Mabel. "Le pedí un cargador, pero tenía la batería llena. Fue un amor a primera vista", comenta entre risas. Él volvía de su Líbano natal, después de visitar a sus padres tras seis años fuera del país. Su familia se asentó en uno de los doce campamentos de refugiados de la nación tras huir de la guerra en Palestina. Allí nació Ubeid, quien, en un busca de un futuro mejor, decidió viajar a España para dedicarse a lo que más le gusta: la repostería.

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Y es que, entre harina y levadura se crio Kamal Ubeid: "Toda mi familia es panadera. Primero mi abuelo, después mi padre y luego yo. Empecé a trabajar con diez años allí con mis padres y, ya con 16, pude montar mi propia panadería para seguir con la tradición", apunta. No obstante, la situación en el país asiático "era insostenible". Lo que le llevó a emigrar. Su primera parada fue el País Vasco, donde aprendió "todo lo necesario" y cambió el salado por el dulce para trabajar en una de las pastelerías más famosas de la región. Pero esa no iba a ser su parada final.

Cambio de aires

Tras conocer a la que es hoy su mujer en el Aeropuerto del Prat, decidió dejarlo todo a orillas del Cantábrico para optar por la brisa del atlántico. Concretamente fue a parar al municipio de Cambre, donde desde hace casi tres años vive con su pareja, y, desde hace apenas seis meses, también con su hija. "No me importó dejarlo todo, ya lo había hecho antes", expone Ubeid.

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Así, el repostero escribirá un nuevo capítulo en su interminable y conmovedora historia: abrir su propio negocio en España. Lo hará en Cuatro Caminos Centro Comercial bajo el nombre de Pastelería Palestina, donde, a partir de mañana, ofrecerá algunos de los mejores dulces del país asiático que nunca antes se vieron en A Coruña: "Yo tenía idea de montar un local desde hace mucho tiempo. Después de buscar varios en el centro, optamos por Cuatro Caminos. Creo que es una buena oportunidad porque este tipo de dulces va a llamar mucho la atención de la gente. Aquí todo el mundo conoce a Palestina, pero no su comida; ahora lo podrán hacer siempre que quieran", sentencia.

Con motivo de la próxima apertura, la cuenta de Instagram de la pastelería ha activado un sorteo de una caja de surtido de dulces artesanales personalizada. Pese a no conocer todavía la carta del local, Ubeid ya adelanta lo que será el producto estrella: el vaso kunafa "más viral", elaborado con pistacho premium, kunafa crujiente y un ingrediente secreto.