Las manifestaciones del 1 de mayo EC

La ciudad herculina se tiñó este 1 de mayo, Día del Trabajador, de una marea reivindicativa que tomó las calles para reclamar una mejor calidad de vida. Las demandas por salarios dignos, acceso a la vivienda y unos servicios públicos de calidad marcaron una jornada de movilización.

Varias manifestaciones recorrieron A Coruña a lo largo de la mañana. La CIG partió desde la plaza de Vigo bajo el lema “Contra o imperialismo, paz e soberanía. En Galiza, taraballo digno e dereitos”.

Por su parte, UGT y CCOO iniciaron su marcha desde A Palloza con el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, encabezada por sus secretarios generales en Galicia, Cristóbal Medeiros y Amalia Pérez.

También se movilizaron organizaciones como CGT, CNT, CUT y el Sindicato da Elevación, que salieron a las 12:30 bajo la consigna “Contra la guerra y el empobrecimiento social”.

Aunque con recorridos y discursos propios, todas las movilizaciones coincidieron en un eje común: la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral.

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La jornada también contó con presencia política. La portavoz del BNG, Ana Pontón, advirtió de los riesgos para los derechos laborales, mientras que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, llamó a defender el Estado del bienestar y reclamó salarios dignos y acceso a la vivienda.

"Salarios dignos, pensións decentes. Convenios aquí e non en Madrid", coreaban desde la marcha de la CIG, mientras que desde A Palloza se escuchaban consignas como "máis prevención e menos explotación". También fue objeto de denuncia la gestión del gobierno con respecto a las bajas laborales.

Las reivindicaciones también tuvieron rostro propio. "O 1 de maio ten moita importancia porque é un día moi reivindicativo, no noso caso ten o aliciente que temos problemas coa empresa e aproveitamos para revindicar o noso caso particular", señaló el presidente del comité de empresa de Albada, Hadrián Canosa, encargada de la gestión de los residuos locales.

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En la misma línea, otros manifestantes pusieron el foco en la necesidad de “defender los entornos laborales, especialmente los más castigados por las condiciones de las patronales”.

Tampoco faltaron los casos propios, con renombre, como el caso de Unai Martínez, fallecido en la refinería de A Coruña, que fue recordado en varias manifestaciones o la lucha del personal del Grupo Losan.

La jornada también dejó espacio para otras protestas, como las relacionadas con la educación y la sanidad, entendidas por muchos como parte de un problema estructural más amplio.

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Entre las demandas, destacó con fuerza el acceso a la vivienda. “Tiene que haber un aumento de salarios para vivir con dignidad y no puede haber alquileres que superen el salario mínimo”, afirmó la secretaria general de CCOO, Amalia Pérez.

“Vivienda para vivir y no para especular. Es indecente: gente sin casa y casas sin gente”, repetían algunas de las personas asistentes a la manifestaciones.

Además, hubo referencias a la situación internacional, con críticas a los conflictos actuales y a su impacto en el encarecimiento de la energía y de los productos básicos.

Otro 1 de mayo que evidencia que muchas de las reivindicaciones siguen aún pendientes de respuesta.