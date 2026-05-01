Portada de hace 25 años

El Ideal Gallego destacaba, hace 25 años, el fallecimiento del conductor de un camión cuando circulaba por el municipio de Abegondo, a la altura de la parroquia de Montouto. En el año 1976, la presentación de la asociación de vecinos de Os Mallos tenía que ser aplazada por un cambio en la gerencia del local en el que iba a tener lugar el acto. Asimismo, hace 75 años, un barco cargado de víveres arribaba al puerto de la ciudad para paliar en lo posible el racionamiento.

Portada de hace 25 años

Hace 25 años | Un conductor muere en Abegondo al salirse su camión de la calzada

Un trabajador de la empresa Hormigones Carral falleció en la parroquia de Montouto, en Abegondo, debido al impacto que sufrió tras salirse de la calzada el camión que conducía. El siniestro, en el que murió José Manuel Casas Souto, de cincuenta años de edad, tuvo lugar en el kilómetro 14 de la carretera comarcal C-542 que une las localidades de Betanzos y Mesón do Vento.

El fallecido conducía en dirección a la ciudad brigantina cuando a la salida de una curva el vehículo, con placas C-5555-BV, se salió de la vía y arrolló un hórreo y varios postes de teléfonos, situados en los márgenes, antes de volcar en la carretera. El cadáver fue rescatado por integrantes del GMIR del Ayuntamiento de Miño.

Portada de hace 50 años

Hace 50 años | Aplazan la presentación de la asociación de vecinos de Los Mallos

Ya tenían el permiso gubernamental pero, a última hora, un cambio de gerencia en el cine Alfonso Molina ha frustrado el acto de presentación de la Asociación de vecinos del barrio de Los Mallos, que se encuentra en fase provisional de promoción.

La junta promotora iba a exponer a los vecinos del barrio los objetivos y proyectos de esta asociación, que ya presentó sus estatutos en el Gobierno Civil. Para amenizar la presentación contaban con la colaboración (también autorizada) del grupo brasileiros Bem Virá y los cantantes gallegos Xosé Quintas Canellas y Jei Noguerol. Todo esto iba a ser mañana domingo, pero las pegas de última hora han obligado a aplazarlo hasta nueva fecha.

Portada de hace 75 años

Hace 75 años | Llegada de un barco cargado con víveres para paliar el racionamiento

Para cuantos se lamentan (y son muchos) de que en la actual semana no suministran aceite ni tocino en el racionamiento, diremos que ha llegado un barco con un cargamento del primero de dichos comestibles y jabón.

En cumplimiento de obligaciones contraídas, el Municipio abonó a sus empleados y obreros los sueldos con los aumentos acordados en sesión plenaria. La pequeña borrasca formada en torno a este asunto, se disipó tan fácilmente como son esparcidas por la brisa esas nubecillas primaverales. Más valió así en bien de todos. La Diputación gastará más de medio millón de pesetas en la conservación de montes y en repoblación forestal.

Portada de hace 100 años

Hace 100 años | Nuevo horario de apertura del cementerio tras las quejas vecinales

La hora de abrir el cementerio. En vista de la queja formulada por varios vecinos lamentándose de que las puertas del cementerio general no se abren al público hasta las diez de la mañana, el alcalde ha ordenado que se esto se verifique a las nueve, hora oficial, para que puedan realizar la visita al mismo las personas que no puedan disponer por sus ocupaciones de momento más oportuno.

Los abusos en la venta de la carne. Continúa el alcalde de la ciudad de La Coruña su campaña contra los industriales tablajeros que defraudan al público en el peso y precio de ganado vacuno. Ayer, por este motivo fueron impuestas tres nuevas multas de 75 pesetas a los señores Lafuente y Mariño.