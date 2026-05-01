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A Coruña

El 092 impide que okupen un bajo junto al 120 de la ronda de Nelle

El individuo no se había instalado, así que pudo ser expulsado, y se espera reforzar la entrada de nuevo

Abel PeñaGuillermo Parga
Abel Peña y Guillermo Parga
01/05/2026 04:15
Precinto de la Policía Local, en el 120 de la ronda de Nelle
Precinto de la Policía Local, en el 120 de la ronda de Nelle
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La Policía impidió el pasado miércoles un nuevo caso de okupación en un bajo abandonado junto al 120 de la ronda de Nelle, un edificio que se volvió infame por los problemas que generó cuando cerca de 60 personas decidieron mudarse a él de manera ilegal. Esta semana estuvo a punto de reproducirse el problema pero la pronta actuación policial lo impidió.

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Los vecinos de esa parte de la ronda de Nelle conocen bien los problemas que genera la marginalidad porque durante muchos años tuvieron que soportar toda una comunidad okupa que causaba insalubridad e inseguridad a partes iguales, con basura acumulándose en el patio interior, continuas peleas y toda clase de  incidencias en los alrededores, como robos.

El miércoles podía haber sido el comienzo de un nuevo capítulo, pero el sujeto que se encontraba en el interior del bajo comercial lo acababa de allanar, lo que quiere decir que podía ser expulsado sin contemplaciones, algo que habría resultado mucho más difícil si se hubiera instalado. La Policía Local consiguió convencerle para que abandonara el inmueble puesto que, al no haber una denuncia por medio de la propiedad, un arresto habría resultado más difícil.

Eso sí, fuentes municipales señalan que se pondrán en contacto con los propietarios para convencerles de que instalen una puerta o, mejor aún, que la tapien, para que sea más segura y evitar de esta forma futuros allanamientos. De momento, la Policía Local ha instalado el mismo precinto que pone en las puertas de los edificios en peligro de okupación, y una patrulla pasará periódicamente a comprobar que sigue intacto hasta que la propiedad tome medidas.

Alfonso Molina

A lo largo del mes, la Policía Local ha intervenido en varios bajos comerciales okupados en la misma zona, la del Agra do Orzán, que habían generado muchos problemas de convivencia al ser toxicómanos los que se habían apropiado de ellos. Normalmente, el desalojo es un proceso largo y complicado, porque tiene que hacerlo el dueño, al tratarse de una propiedad privada, y muchas veces no están interesados en emprender un procedimiento legal.

Sin embargo, los agentes de la Policía Local han conseguido convencerles para que desalojen lugares como un estudio de tatuaje en Alcalde Lens, que se había convertido en un fumadero de crack y los Bomberos lo sellaron. Y, un par de días más tarde, en otro local de Villa de Negreira, a donde se habían mudado varios de los expulsados (aunque ya estaba okupado anteriormente), una antigua sucursal de Cadena 100. Como siempre, el tapiado acabó con el problema de convivencia que generan estos individuos en riesgo de exclusión social.

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