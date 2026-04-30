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A Coruña

Zara vende en la calle Compostela las camisetas más coruñesas

Las prendas no están disponibles en la web ni en otras tiendas, por lo que solo pueden adquirirse físicamente en este establecimiento concreto del centro coruñés

Belén Cebey
Belén Cebey
30/04/2026 15:37
Camisetas Zara
Camisetas Zara
El Ideal Gallego
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A Coruña vuelve a colarse en la moda, esta vez de la mano de Zara. La firma ha lanzado en su tienda de la calle Compostela una pequeña colección de camisetas con mensajes muy reconocibles para los locales, como "Miña nai querida" o "Ten que se...", expresiones que forman parte del día a día en la ciudad. 

Lo llamativo de esta iniciativa es su exclusividad. Las prendas no están disponibles en la web ni en otras tiendas, por lo que solo pueden adquirirse físicamente en este establecimiento concreto del centro coruñés. Una estrategia que refuerza el vínculo entre la marca y su ciudad de origen, y que ya está despertando interés entre vecinos y visitantes. 

No es la primera vez que Zara apuesta por este tipo de guiños locales. Así lo hizo en la colaboración que la firma hizo con Bonilla a la Vista para conformar una colección textil única con ADN 100% CTV, aunque esta colección, si que se podía encontrar online a traves de la web textil liderada por Marta Ortega. 

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Asimismo para celebrar su 50 aniversario la firma creó camisetas, sudaderas, mochilas, gorras, chaquetas, llaveros y tazas con estética universitaria y la Torre de Hércules en el centro que estuvieron disponibles ya están disponibles en los establecimientos de la ciudad, además de en el apartado 'The gift shop' de la página web de la marca.

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Todo apunta a que volverán a convertirse en piezas muy buscadas. Eso sí, quien quiera hacerse con una tendrá que acercarse a la tienda.

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