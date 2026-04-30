Vuelve 'Caprichos de Ch3fs': vino y alta cocina gallega se citan de nuevo en la Ribeira Sacra

'Caprichos de Ch3fs' Cedida

La bodega Ponte da Boga y el grupo Grupo NOVE reeditan “Caprichos de Ch3fs”, un ciclo gastronómico que propone tres encuentros exclusivos donde el vino marca el paso y la cocina responde. Una segunda edición que refuerza la idea original: convertir cada cena en una experiencia única e irrepetible.

El proyecto arranca el próximo 7 de mayo con Pepe Vieira, que inaugurará el ciclo con un menú diseñado a partir de los vinos de la bodega. Después tomarán el relevo Lucía Freitas y Antonio Botana, en distintas localizaciones aún por concretar, manteniendo ese carácter itinerante y efímero que define la propuesta.

Cartel 'Caprichos de Ch3fs' Cedida

El eje de cada encuentro serán los llamados “Caprichos” de Ponte da Boga, elaboraciones que recuperan variedades históricas como la Merenzao, Sousón y Godello. A partir de ellas, los chefs construyen menús donde cada plato dialoga con el vino, buscando un equilibrio que va más allá del maridaje clásico.

La iniciativa pone el foco en la identidad de la Ribeira Sacra, en su viticultura y en el producto gallego como base creativa. Todo ello en un formato de plazas limitadas, pensado para quienes buscan una experiencia gastronómica cuidada al detalle, donde territorio, técnica y narrativa se sirven en el mismo plato.