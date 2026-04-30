Un 'espejo' antes del eclipse: A Coruña ensaya para un evento histórico

Cada vez falta menos para que llegue el esperado eclipse total del próximo 12 de agosto, y la cuenta atrás ya está oficialmente en marcha. La de este 30 de abril era una fecha especialmente importante en todo el proceso. Era uno de los llamados días 'espejo': es decir, el Sol iba a estar en la misma posición, al atardecer, que el día del eclipse. Por lo tanto, el objetivo era buscar un lugar para observarlo y así confirmar que la visibilidad cuando llegue el gran día sea buena. Y A Coruña era una de las ciudades que centraba más miradas.

En torno a las ocho de la tarde, fueron numerosos los curiosos y profesionales de la fotografía que buscaban, cámara en mano, la mejor posición posible para captar el histórico instante. Entre ellos, intercambiaban impresiones y opiniones. "Yo creo que, si vamos más arriba, tenemos mejor ángulo", comentaba uno de ellos. "Desde aquí, la imagen será muy buena", apuntaba otro mientras colocaba con mimo el trípode. Y es que cada detalle puede resultar decisivo.

Aunque la Torre de Hércules siempre es un reclamo, lo cierto es que resultaba evidente que había más fotógrafos de lo normal. Eso provocó que numerosas personas también se parasen a observar con detenimiento el firmamento. "Supongo que están aquí por lo del eclipse, ¿no? Que hoy hacían un ensayo o algo así", afirma dubitativa una joven durante su paseo vespertino. Así, numerosas personas también sacaron su teléfono móvil para fotografiar la puesta de sol.

Pasadas las ocho y media, todo había terminado. "La hora clave eran las 20.20. A esa hora, el Sol estaba en la misma posición a la que estará el día 12 de agosto a las 20.28", explica Óscar Blanco, presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío.

"El día de hoy ha servido para que mucha gente sepa si va a poder ver el eclipse desde su ventana, desde su finca o desde el punto que consideren", añade Óscar. Ahora, solo falta cruzar los dedos para que el día 12 de agosto, al igual que este jueves, no esté nublado. "Eso ya no se puede ensayar, pero podemos ser optimistas. Las estadísticas y los precedentes en esas fechas juegan a nuestro favor", remata. Ahora, con el ensayo hecho, solo queda esperar a la fecha señalada para disfrutar de un momento único, con A Coruña como uno de los lugares más privilegiados del planeta para vivirlo.