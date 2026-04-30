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A Coruña

San Amaro estrena el primer aparcamiento con plazas personalizadas de A Coruña

Varios espontáneos han marcado con espray espacios para estacionar frente a los arcones de Orillamar

Abel Peña
Abel Peña
30/04/2026 22:01
Plazas en Luis Rodríguez Lago
Plazas en Luis Rodríguez Lago
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Las obras del polígono urbanístico de Fuente Álamo acaban de finalizar. Además de nuevas viviendas, se han reformado muchas calles y ajardinado zonas que antes solo eran descampados. Pero hay quien opina que se puede mejorar y lo han hecho reservando plazas de aparcamiento pintando con espray sus nombres en el asfalto

La zona marcada se encuentra en la plaza de Luis Rodríguez Lago, justo enfrente de las viviendas sociales de los arcones, en San Amaro. Ahora pueden verse nombres como José, Mucha y Daniel. Este último, pintado sobre una plaza de minusválidos, así que es de suponer que el tal Daniel sufre de verdad problemas de movilidad

Hay que decir que, hasta ahora, la zona era un descampado donde los coches estacionaban de cualquier manera. Sin embargo, si algún conductor desprevenido aparcaba allí, corría el peligro de encontrarse al día siguiente los neumáticos pinchados. Gracias al aerosol que marca los sitios, ahora nadie cometerá ese error. 

La normativa dicta que para reservar espacio público, hay que acudir al Ayuntamiento y pagar una cuota. Sin embargo, es dudoso que estos autodenominados propietarios de plazas de garaje al aire libre hayan seguido el debido procedimiento. Para el resto, siempre queda pagar la zona azul

Algunos se lo han tomado con humor, como el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, que es un activo internauta, y que colgó en 'X' su comentario al respecto cuando discutía con otra persona que criticaba la falta de plazas de aparcamiento en el nuevo desarrollo: "Pues chico… hasta debe ser el primer polígono que las tenemos personalizadas… a pedir de boca…".

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