Preocupación en A Coruña por el abandono del preservativo entre los jóvenes: "Las ITS se han disparado desde la pandemia"

Una mujer mira una caja de preservativos Archivo El Ideal Gallego

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se han disparado desde la pandemia, especialmente entre los más jóvenes, entre los que se detecta un cambio de mentalidad donde su "única preocupación es no quedarse embarazadas". "Desconocen que muchas veces la mayor consecuencia de sus decisiones es una enfermedad que puede ser crónica, originarles incluso cáncer o complicar un ingreso. Yo he visto casos en el hospital de hepatitis B fulminante por no haber utilizado protección en un encuentro sexual", alerta la estudiante de Medicina Ana Serantes, una de las colaboradoras de la campaña del Colegio de Médicos de A Coruña 'Risco Cero', presentado este jueves en la ciudad.

Son precisamente estudiantes de sexto de Medicina y MIR de Atención Primaria quienes se acercan con este proyecto a colegios e institutos para impartir talleres de educación sexual ante la problemática que detectaron en los centros de salud profesionales como la médica de familia Ana Zamora, impulsora de 'Risco Cero'. "Yo estaba trabajando en el centro de salud de Vioño y, junto a otra compañera, vimos que había muchas mujeres, generalmente jóvenes, que solicitaban la píldora postcoital y que tenían muchas dudas sobre métodos anticonceptivos", explica.

Foto de familia del acto de presentación de 'Risco Cero' en el Colegio de Médicos de A Coruña Cedida

Ana Serantes corrobora que el recurrir a la píldora es una realidad entre los adolescentes y que suelen utilizarlo como “único” método de protección. Así se lo trasladaban las propias jóvenes con las que ha tenido contacto en los centros educativos, para quienes el precio del preservativo es también un tema preocupante.

Clamidia y gonorrea

Esta realidad que ha hecho que, desde la pandemia, las cifras se hayan disparado: en el grupo de 20 a 25 años el porcentaje de ITS más importante en mujeres es la clamidia y en hombres, la gonorrea. "Las ITS hace 20 años estaban mucho más controladas que ahora. Se han disparado porque hemos visto un cambio de pensamiento, pero no hemos actuado", incide Serantes. Zamora también apunta al VIH: "Se le tenía mucho miedo, pero ahora puedes tomar un fármaco que evita que te contagies. Eso ha hecho que perdiesen el miedo y aumentasen otras ITS".

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Los especialistas también perciben que, en los casos que se recurre a los preservativos, suelen ser personas heterosexuales, por lo que advierten de una mayor fragilidad entre el colectivo Lgtbi+, donde hay mayor "desinformación".

Consentimiento y pornografía

Como también lo hay en otro de los temas clave de los talleres de educación sexual del proyecto 'Risco Cero': el consentimiento. "Se nos acercaban muchas mujeres para preguntarnos si habían sufrido una agresión sexual", lamenta Serantes.

Ana Zamora apunta a la pornografía y a las redes sociales como uno de los principales problemas. En España, casi un 70% de la población entre 14 y 18 años ha visto pornografía y uno de cada siete lo hace de manera habitual. "El consumo comienza en torno a los 12 y 13 años y, por eso, nuestros talleres van dirigidos a estas edades", explica la médica de familia.

Pero el primer contacto con el porno suele ser incluso antes, en torno a los ocho años. "Es escalofriante", lamenta Zamora, quien pide que la educación sexual también se haga en casa. El foco no solo está internet, sino también en las redes sociales, ya que uno de cada 40 jóvenes ha vivido una experiencia directa de explotación sexual digital antes de los ocho años. "A los chavales les llegan de repente ofertas para grabarse a cambio de dinero", incide la médica de familia.

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'Risco Cero' busca hacer frente a esta realidad que preocupa a los profesionales de la salud. La actividad, que ya va por su cuarta edición, recorrerá diversos institutos de educación secundaria de A Coruña y municipios del área. "Es un problema de salud tremendamente importante", zanja el presidente del Colegio de Médicos, Luciano Vidán, en un acto en colaboración con la Fundación San Rafael en el que también han participado el vicepresidente del colegio, Javier de Toro; y el coordinador docente de los alumnos de Medicina en el Chuac, Juan Carlos Vázquez; junto a un grupo de estudiantes también colaboradoras del proyecto.