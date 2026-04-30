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nueva avenida de Os Mallos
A Coruña

Os Mallos se abre por fin al tráfico

La avenida principal del barrio llevaba cortada por obras de reforma desde marzo de 2005 

Abel Peña
Abel Peña
30/04/2026 16:28

Después de tanto tiempo aguardando, el momento quizá habría merecido una ceremonia, el corte de un cinta, la banda municipal tocando. En cambio, la reapertura de la avenida de Os Mallos solo obtuvo el comentario desganado de algunos vecinos. "Ya era hora", fue lo más repetido. 

La avenida que recibe el nombre del barrio se abrió al público pasadas las tres de la tarde, después que los operarios pintaran las últimas señales horizontales. Con el olor a pintura fresca flotando en el aire, se retiraron las vallas y los coches comenzaron a circular.  

Último tramo en obras en la avenida de Os Mallos

La línea 11 del autobús urbano regresa este viernes a la avenida de Os Mallos

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Fue en marzo de 2025 cuando se iniciaron las obras de renovación de la red de saneamiento en la vía, una actuación que sería aprovechada para reordenar el estacionamiento en la avenida tras el cambio a batería efectuado en agosto de 2022. La previsión inicial de ejecución era de un par de meses, pero el Gobierno municipal decidió realizar una obra más ambiciosa renovando que ha ido demorándose sine die hasta hoy.

Apertura-de-la-avenida-de-Os-Mallos
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A.P.

El Ayuntamiento está realizando varias mejoras en las calles de Os Mallos, la mayoría con motivo de la apertura de la estación intermodal. Solo en la avenida se han invertido más de un millón de euros por la pavimentación de calles y calzadas, canalizaciones, semáforos, pluviales, plantación de árboles y mobiliario urbano. 

“Este goberno escoita e despois busca a maneira máis eficiente e óptima para levar a os barrios as melloras que por xustiza se lles deben. Sentímonos moi orgullosos de podermos darlles resposta con este proxecto ás necesidades da xente do sector”, apuntó la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz.

Rafael Alberti

También se han rematado las obras de Rafael Alberti, que han costado 530.000 euros. Ya solo quedan los trabajos de jardinería. Estas se completarán en los próximos días con el añadido de nuevas especies vegetales. 

También se renovaron las redes de iluminación pública, con LED de alta eficiencia energética, así como abastecimiento y saneamiento. También se han reordenado varios punto siguiendo criterios estéticos pero también funcionales. 

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