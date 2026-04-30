Nuevo ensayo en A Coruña para el eclipse solar: ¿se podrá ver si está nublado?

A Coruña perdió la primera oportunidad para hacerse una idea de cómo será el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Y es que, tal y como explicó el pasado martes el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, el día en el que se podrá observar el acontecimiento astronómico del siglo tiene un ‘gemelo solar’, es decir, una jornada de otra estación en la que el Sol está a la misma altura que el 12 de agosto. En este caso, la de este miércoles fue una buena oportunidad para poder ensayar y ver la posición real de este fenómeno, aunque finalmente resultó imposible por estar el cielo encapotado.

En el video captado por El Ideal Gallego en torno a las 20.30 horas de este miércoles, 29 de abril, se puede observar el sol pero muy oculto entre las nubes.

No obstante, según Pérez Maldonado, durante la jornada de este jueves también se podrá realizar el ensayo. En concreto, a las 20.21 horas, el Sol estará en la misma posición que a las 20.28 del próximo 12 de agosto, hora exacta en la que el Sol se cubrirá por completo bajo la atenta mirada de cientos de miles de personas.

Vista del sol desde el Paseo Martitimo ayer miércoles 29 de abril en torno a las 20.30 horasl Víctor Seoane

Ya con la posición del Sol ajustada, solo quedaría saber qué lugar es el más adecuado para poder disfrutar del fenómeno astronómico. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado dos visores interactivos, (mapa de sombras y visor de puntos de observación), que permitirán orientarse y escoger con antelación los mejores puntos de observación.

Tal y como explicó el director de los Museos Científicos, prácticamente en cada barrio de la ciudad habrá alguna zona en la que divisar a la perfección el fenómeno. “A Coruña é un deses lugares privilexiados onde se poderá ver á perfección o eclipse”, apuntó. El acontecimiento, que comenzará a las 20.28 horas, durará un minuto y 16 segundos. No obstante, se prevé que la expectación será intensa también en las horas previas: “A idea era distribuir lugares en todos os barrios onde ver o Sol”.