Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Simulacro del eclipse de sol total en A Coruña
A Coruña

Nuevo ensayo en A Coruña para el eclipse solar: ¿se podrá ver si está nublado?

Este jueves la ciudad vivirá un nuevo 'simulacro' después de que el del miércoles, el otro día 'gemelo' del 12 de agosto, quedase opacado por las nubes

Dani Sánchez
Dani Sánchez
30/04/2026 11:51

A Coruña perdió la primera oportunidad para hacerse una idea de cómo será el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Y es que, tal y como explicó el pasado martes el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, el día en el que se podrá observar el acontecimiento astronómico del siglo tiene un ‘gemelo solar’, es decir, una jornada de otra estación en la que el Sol está a la misma altura que el 12 de agosto. En este caso, la de este miércoles fue una buena oportunidad para poder ensayar y ver la posición real de este fenómeno, aunque finalmente resultó imposible por estar el cielo encapotado

En el video captado por El Ideal Gallego en torno a las 20.30 horas de este miércoles, 29 de abril, se puede observar el sol pero muy oculto entre las nubes.

Simulacro del eclipse de sol total en A Coruña

No obstante, según Pérez Maldonado, durante la jornada de este jueves también se podrá realizar el ensayo. En concreto, a las 20.21 horas, el Sol estará en la misma posición que a las 20.28 del próximo 12 de agosto, hora exacta en la que el Sol se cubrirá por completo bajo la atenta mirada de cientos de miles de personas. 

Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril
Vista del sol desde el Paseo Martitimo ayer miércoles 29 de abril en torno a las 20.30 horasl
Víctor Seoane

Ya con la posición del Sol ajustada, solo quedaría saber qué lugar es el más adecuado para poder disfrutar del fenómeno astronómico. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado dos visores interactivos, (mapa de sombras y visor de puntos de observación), que permitirán orientarse y escoger con antelación los mejores puntos de observación. 

Tal y como explicó el director de los Museos Científicos, prácticamente en cada barrio de la ciudad habrá alguna zona en la que divisar a la perfección el fenómeno. “A Coruña é un deses lugares privilexiados onde se poderá ver á perfección o eclipse”, apuntó. El acontecimiento, que comenzará a las 20.28 horas, durará un minuto y 16 segundos. No obstante, se prevé que la expectación será intensa también en las horas previas: “A idea era distribuir lugares en todos os barrios onde ver o Sol”. 

Te puede interesar

El ideal gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ofrece 6.116 plazas para los campamentos de verano 2026
Redacción
El ideal gallego

El Atlantic Pride de A Coruña estará por primera vez en el festival de Torremolinos
Redacción
El ideal gallego

El Morriña Festival ya tiene cartel por días: esta es la agenda de conciertos en A Coruña
EP
Koldo García durante el juicio por el caso Koldo

Koldo García niega que recibiera de Aldama 10.000 euros al mes como dice el comisionista
EFE