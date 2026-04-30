Marineda City estrena restaurante coreano, los 'manolitos' de Manolo Bakes, cookies y un restaurante a la brasa

Ppang, el nuevo coreano de Marineda City

Marineda City continúa reforzando su propuesta gastronómica con la incorporación de nuevas enseñas de restauración como Manolo Bakes, PPANG y Le Coq, así como un nuevo puesto de cookies. El centro alcanza así el 100% de ocupación de su planta 2, dedicada íntegramente a restauración y ocio, consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos gastronómicos del noroeste peninsular.

Entre las nuevas incorporaciones, destaca Manolo Bakes, una de las cadenas de bakery más reconocibles del panorama nacional, situada en la planta 1 junto a Primark y que abrirá en breve. Conocida por sus populares ‘manolitos’ y su reinterpretación contemporánea de la pastelería tradicional, la enseña se ha convertido en un auténtico fenómeno gastronómico en España gracias a un concepto que combina producto de calidad, imagen cuidada y una experiencia de consumo ágil y actual. Esta apertura vendrá a completar la amplia variedad de cafeterías de Marineda City, con Bombon Boss y La Bottega en la Planta 0, y Starbucks y Loops & Coffee en la planta 1.

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Otra de las novedades es el restaurante PPANG, que ya ha abierto en la planta 2, con un concepto inspirado en el street food coreano que sitúa el sándwich como protagonista de una propuesta gastronómica urbana y llena de personalidad. Su cocina combina recetas intensas y sabores internacionales que reflejan la creciente influencia de la gastronomía asiática en las tendencias de restauración actuales. Los sándwiches coreanos de PPANG se sumarán a los fideos y ramen chinos de Kung Fu Noodle, a los platos tailandeses de Pad Thaï Wok, y a la carta de Totoro Sushi para que los aficionados de la comida asiática tengan multitudes de opciones.

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Además, Marineda City incorpora otra nueva propuesta en la planta 2, que los clientes del centro comercial podrán probar en unos días. Se trata de Le Coq, un restaurante centrado en las carnes a la brasa y con una cocina inspirada en recetas y sabores del mundo, donde el protagonismo recae en el producto y en la intensidad de la parrilla.

Marineda City culmina, con las inauguraciones de PPANG y Le Coq, la ocupación de su planta 2, un espacio dedicado íntegramente a la restauración y el ocio que alcanza el 100% de ocupación.