La Oficina Acelera Pyme de A Coruña impulsa la digitalización gratuita de autónomos y pymes de la provincia

Una persona con un ordenador Freepik

La Oficina Acelera Pyme de A Coruña es un servicio público y completamente gratuito, puesto en marcha por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con el apoyo de Red.es y el Ministerio de Transformación Digital, para dar respuesta a uno de los retos más urgentes del tejido empresarial gallego: la digitalización real y efectiva de los autónomos y las pequeñas empresas.

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Esta entidad explica que ofrece desde consultoría individualizada hasta formaciones grupales, cubriendo las necesidades digitales más demandadas hoy por autónomos y pymes.

Además, indica que los servicios más demandados son la implementación de inteligencia artificial, marketing digital, adaptación a la factura electrónica, ciberseguridad y normativa NIS2 y posicionamiento en Google.

“Nuestra misión es acompañar a los autónomos de forma personalizada para que puedan seguir siendo competitivos en un mercado que cambia más rápido que nunca”, señala el presidente de ATA Galicia, Rafael Granados.