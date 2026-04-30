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A Coruña

La Oficina Acelera Pyme de A Coruña impulsa la digitalización gratuita de autónomos y pymes de la provincia

Esta entidad explica que ofrece desde consultoría individualizada hasta formaciones grupales

Iván Aguiar
Iván Aguiar
30/04/2026 15:07
Persona con ordenador
Una persona con un ordenador
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La Oficina Acelera Pyme de A Coruña es un servicio público y completamente gratuito, puesto en marcha por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con el apoyo de Red.es y el Ministerio de Transformación Digital, para dar respuesta a uno de los retos más urgentes del tejido empresarial gallego: la digitalización real y efectiva de los autónomos y las pequeñas empresas.

De izquierda a derecha, Pilar Ceide, del área de Proyectos; Juan de Dios Lechuga, director general de IT; Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca, Francisco Botas, consejero delegado; y Juan Carlos Pan, del área de Proyectos

Abanca moderniza un edificio clave para su negocio ubicado en A Coruña

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Esta entidad explica que ofrece desde consultoría individualizada hasta formaciones grupales, cubriendo las necesidades digitales más demandadas hoy por autónomos y pymes. 

Además, indica que los servicios más demandados son la implementación de inteligencia artificial, marketing digital, adaptación a la factura electrónica, ciberseguridad y normativa NIS2 y posicionamiento en Google.

“Nuestra misión es acompañar a los autónomos de forma personalizada para que puedan seguir siendo competitivos en un mercado que cambia más rápido que nunca”, señala el presidente de ATA Galicia, Rafael Granados.

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