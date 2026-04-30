Bárcos en la dársena de Oza, en una imagen de 2010 Pedro Puig

La entonces nueva dársena de Oza era noticia hace 25 años por el aumento en el número de robos, lo que provocó que los armadores reforzaran la seguridad privada. Hace medio siglo, a estas alturas de 1976, la Comisión Municipal de Urbanismo introducía novedades en la ordenanza de fachadas para velar por el buen estado de las galerías de La Marina. Hace un siglo, el 30 de abril de 1926, era derribada la casa número 3 de la calle del Parrote por su estado ruinoso.

30 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Los armadores de Oza refuerzan la vigilancia privada para evitar robos

La decisión de la Autoridad Portuaria de trasladar definitivamente los pesqueros a Oza está provocando que la zona sea un nuevo reclamo para los ladrones. Barcos nuevos, con equipos de última generación, son ahora los objetivos de los robos nocturnos. Con las puertas de acceso abiertas, los muelles se convierten cada día en un lugar sin ley en el que se puede conseguir de forma rápida un botín. Los armadores, conscientes de la situación, están reforzando la vigilancia privada para evitar perder sus equipos.

Además, el temporal regresó con fuerza a la ciudad ayer, 29 de abril de 2001, dejando a su paso vallas y contenedores caídos en distintas calles. Las bajas temperaturas se hicieron sentir y estuvieron acompañadas de granizadas intermitentes que sorprendieron a los pocos coruñeses que se atrevieron a salir de paseo aprovechando el festivo.

Mientras, el Deportivo redujo a nueve puntos su desventaja con el Real Madrid tras vencer al Espanyol (1-0) con un gol de Fran. Molina fue el mejor de los blanquiazules y evitó con sus paradas el empate visitante.

30 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Cambios en la ordenanza de fachadas para respetar las galerías de La Marina

La casi totalidad de los asuntos que figuraban en el orden del día de la Comisión Municipal de Urbanismo fueron retirados, para mejor estudio. La comisión fue presidida por el ponente, señor Estévez Mengotti. Los asuntos a tratar estaban relacionados con los planes parciales de Estación de Autobuses y Ciudad Escolar, así como con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En cuanto a los planes parciales, quedaron para mejor estudio para tratar de incluir en ellos otras zonas. En cuanto al Plan General, la comisión tuvo conocimiento de los informes elaborados sobre las empresas que han concurrido al concurso.

En cuanto a la Ordenanza Estética de Fachadas al Puerto, la comisión decidió introducir en ella la obligación de respetar las alturas de los pisos actuales, al objeto de que sean respetadas en su integridad las actuales galerías de La Marina. Solamente de esa forma se tendrá la seguridad de que las galerías no podrán ser derribadas. También se decidió establecer una anchura mínima de la fachada, para evitar edificios que desentonen estéticamente con el conjunto.

30 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Derribo de la casa número 3 de la calle del Parrote por su estado ruinoso

En cumplimiento de providencia al efecto dictada por la Alcaldía, se está procediendo al derribo de la casa número 3 de la calle del Parrote por su estado ruinoso. Además, el alcalde señor Casás continúa recibiendo entusiastas adhesiones de prestigiosos elementos culturales y de diversas corporaciones de Galicia a la campaña iniciada para interesar del Gobierno se dé estado oficial a la investigación de la oriundez de Colón y se solicite de los centros competentes que emitan informe autorizado acerca de los valiosos testimonios que según distinguidos publicistas nacionales y extranjeros comprueban el abolengo galaico del descubridor de América.

Por otra parte, en el expreso de ayer, 29 de abril de 1926, llegó a esta capital el ilustre exministro don Antonio Goicoechea. Viene a esta ciudad con objeto de recibir a una distinguida familia que procedente de Cuba llega hoy en el “Alfonso XIII”. La noticia de la llegada del Sr. Goicoechea extendióse rápidamente por la población, siendo muchas las personas que acudieron a saludarle al Atlantic, donde se hospeda.