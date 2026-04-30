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A Coruña

Grosso abre su primer local de pizzas sin gluten en A Coruña

Se ha convertido en la primera cadena en España en apostar por un modelo de locales completamente independientes para garantizar la ausencia total de gluten

Ep
30/04/2026 14:22
La 224, la nueva Pizza Solidaria de GROSSO
La 224, la Pizza Solidaria de Grosso
Bruno Roma
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La cadena de pizzerías Grosso impulsa su modelo de restaurantes con pizzas sin gluten en España con la apertura de un nuevo local en A Coruña, según informa la enseña.

En concreto, la compañía recuerda que nace con el propósito de reivindicar la auténtica pizza napolitana, respetando su origen, su tradición y acercándose al mayor número de personas posible, por lo que ha sido pionera en el desarrollo de una propuesta sin gluten.

Ángel Gómez Merino junto a la 224

Grosso lanza la 224 junto a Ángel Gómez Merino, una pizza que cumple un sueño

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Así, se ha convertido en la primera cadena en España en apostar por un modelo de locales completamente independientes para garantizar la ausencia total de gluten y que actualmente cuenta con ya 10 locales en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, a los que ahora se suma A Coruña, una ciudad que la marca considera "clave" dentro de su expansión en el norte de España.

El origen de esta apuesta sin gluten se remonta a 2020, cuando detectaron el crecimiento de la celiaquía y toman la decisión de desarrollar una pizza napolitana sin gluten al mismo nivel que su producto original.

Con esta apertura, Grosso sigue creciendo a nivel nacional donde cuenta ya con 50 puntos de venta, contando con una 'foodtruck', además de un kiosko.

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