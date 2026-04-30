Grosso abre su primer local de pizzas sin gluten en A Coruña

La 224, la Pizza Solidaria de Grosso Bruno Roma

La cadena de pizzerías Grosso impulsa su modelo de restaurantes con pizzas sin gluten en España con la apertura de un nuevo local en A Coruña, según informa la enseña.

En concreto, la compañía recuerda que nace con el propósito de reivindicar la auténtica pizza napolitana, respetando su origen, su tradición y acercándose al mayor número de personas posible, por lo que ha sido pionera en el desarrollo de una propuesta sin gluten.

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Así, se ha convertido en la primera cadena en España en apostar por un modelo de locales completamente independientes para garantizar la ausencia total de gluten y que actualmente cuenta con ya 10 locales en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, a los que ahora se suma A Coruña, una ciudad que la marca considera "clave" dentro de su expansión en el norte de España.

El origen de esta apuesta sin gluten se remonta a 2020, cuando detectaron el crecimiento de la celiaquía y toman la decisión de desarrollar una pizza napolitana sin gluten al mismo nivel que su producto original.

Con esta apertura, Grosso sigue creciendo a nivel nacional donde cuenta ya con 50 puntos de venta, contando con una 'foodtruck', además de un kiosko.