Grande Amore actuará en el Coliseum teloneando a Carolina Durante

Nuno Pico, más conocido como Grande Amore

El próximo 12 de diciembre, Carolina Durante se estrenará en el Coliseum de A Coruña con el final de gira ‘Fin de la aventura’, que también llevarán a otras ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid. Y no será el único estreno, ya que el gallego Grande Amore también se subirá al escenario del multiusos herculino por primera vez para abrir la velada antes del concierto de la banda madrileña.

Grande Amore publicó el pasado año su tercer trabajo discográfico, ‘III’, en el que evoluciona su sonido adquiriendo tintes más rockeros, si cabe, y con versiones como ‘Maldita sea mi suerte’, de los ourensanos Los Suaves.

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Recientemente colaboró con el músico asturiano Rodrigo Cuevas para su disco ‘Manual de belleza’, que este jueves 30 presenta también en el Coliseum de A Coruña.

El burelán acompañará así a Carolina Durante, que viven los últimos coletazos de su último disco, ‘Elige tu propia aventura’, que presentaron el pasado año llenando otro recinto herculino como la Sala Pelícano.

Las entradas para la cita en el Coliseum, el 12 de diciembre, están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.