Gerardo Rodríguez, nuevo delegado de Naturgy en Galicia

Gerardo Rodríguez, nuevo delegado institucional de la compañía en Galicia Cedida

Naturgy ha anunciado que ha nombrado a Gerardo Rodríguez nuevo delegado institucional de la compañía en Galicia. Llega con el objetivo de mantener y reforzar "la colaboración institucional" y sustituye así a Alberto Suárez, que asume el cargo de director del Gestor del sistema de distribución de UFD.

Gerardo Rodríguez asumió el año pasado la dirección de Distribución de electricidad en zona noroeste, tras más de 18 años de trayectoria profesional en el grupo. Desde 2015, ha desempeñado posiciones gerenciales, principalmente ligadas a las operaciones y la gestión institucional en el territorio, y también ha sido responsable de la red de alta tensión de Galicia. Tiene experiencia en gestión de amplios equipos, tanto de personal propio como de empresas colaboradoras.

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En 2023, fue nombrado delegado de distribución de electricidad en Segovia, Guadalajara-Cuenca, y desde entonces se intensificaron sus tareas de gestión institucional del negocio de distribución en el territorio, que le han llevado a construir sólidas relaciones con las administraciones locales, provinciales y autonómicas.

El nuevo delegado de la empresa eléctrica en Galicia es ingeniero industrial por la Universidad Europea de Madrid, y cuenta con un MBA por el IE Business School y el Leadership; Management Certificate de The Wharton School. Completó también su formación en materia de análisis de redes en Irvine, University of California.

Clientes gallegos

En el ámbito de electricidad, UFD da servicio a cerca de 1,6 millones de puntos de suministro en 286 municipios gallegos a través de una red de distribución de más de 60.000 kilómetros.

También es el primer distribuidor de gas natural en Galicia a través de Nedgia Galicia, que cuenta con una red de distribución de más de 4.000 kilómetros y más de 345.000 puntos de suministro en 211 municipios.