Funcionarios denuncian colapso en los juzgados coruñeses por la nueva ley de eficiencia de Bolaños

Varios trabajadores de la Administración de Justicia se concentraron hoy en lo escalones de los nuevos juzgados, convocados por el sindicato SPJ-USO. Julio Bouza, su coordinador general, denunció la situación que vive la Justicia en A Coruña (y, por extensión, en toda España). Bouza aseguró que la Ley de Eficiencia Judicial (LOEO), más conocida como Ley Bolaños, por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha colapsado el servicio.

"A implantaron correndo, sen planificación e sen pensar nos males que iba a causar", criticó Bouza. Durante 130 años, cada juzgado en España ha tenido su pequeña oficina (un letrado y siete u ocho trabajadores que tramita todo el papeleo, pero Bolaños decidió cambiarlo y crear unas oficinas centrales, un servicio común de tramitación y otro de ejecución.

Aunque el coordinador reconoce que hacían falta mejoras, denosta cómo se ha hecho, porque el personal se distribuyó de forma desigual. Los servicios de ejecución han nacido infradotados de personal y se nota. Bouza estima que harían falta 30 funcionarios más solo en A Coruña.

El sindicato denuncia la falta de personal y de formación. "Hai traballadores para sete prazas. Eso nunca se viu. Sen persoal, non se pode levar a cabo o funcioamiento da Xustiza. Non temos formación para os interinos que veñen a cubrir as baixas. A coste cero é imposible implantar unha lei de este calibre", declaró Bouza