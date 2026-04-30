Fin de semana largo con chuvascos en A Coruña

Mal tiempo en A Coruña Carlota Blanco

Comienza el mes de mayo y con él un período de días festivos en el que muchos aprovecharán para hacer alguna escapada. Unos planes que se modificarán en torno al tiempo que haga en las próximas jornadas.

El 1 día mayo, Metogalicia, lo presenta como un día despejado con temperaturas entre los doce grados, como mínima, a los 19 como máxima.

Sin embargo los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), exponen que el día se presentará nuboso y tampoco descartan precipitaciones leves a partir del mediodía.

El sábado, en cambio, ambos coinciden que va a llover, con una probabilidad bastante alta, según la entidad nacional. Esta situación se extenderá hasta mediados de la semana que viene.

Es decir que el domingo, también será necesario el paraguas para salir de casa por si en algún momento llegan las precipitaciones. En cambio las temperaturas se mantendrán durante los próximos tres días, de los once de mínima a los 18 de máxima.