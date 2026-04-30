Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fin de semana largo con chuvascos en A Coruña

Con el paso de los días aumenta la probabilidad de precipitaciones

Redacción
30/04/2026 14:28
Mal tiempo en A Coruña
Mal tiempo en A Coruña
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Comienza el mes de mayo y con él un período de días festivos en el que muchos aprovecharán para hacer alguna escapada. Unos planes que se modificarán en torno al tiempo que haga en las próximas jornadas. 

El 1 día mayo, Metogalicia, lo presenta como un día despejado con temperaturas entre los doce grados, como mínima, a los 19 como máxima.

Sin embargo los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), exponen que el día se presentará nuboso y tampoco descartan precipitaciones leves a partir del mediodía.

El sábado, en cambio, ambos coinciden que va a llover, con una probabilidad bastante alta, según la entidad nacional. Esta situación se extenderá hasta mediados de la semana que viene. 

Es decir que el domingo, también será necesario el paraguas para salir de casa por si en algún momento llegan las precipitaciones. En cambio las temperaturas se mantendrán durante los próximos tres días, de los once de mínima a los 18 de máxima.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Ppang, el nuevo coreano de Marineda City

Marineda City estrena restaurante coreano, los 'manolitos' de Manolo Bakes, cookies y un restaurante a la brasa
Redacción
Camisetas Zara

Zara vende en la calle Compostela las camisetas más coruñesas
Belen Cebey
El ideal gallego

Estas son todas las fiestas que celebrarán los barrios de A Coruña los próximos meses
Esther Durán
Persona con ordenador

La Oficina Acelera Pyme de A Coruña impulsa la digitalización gratuita de autónomos y pymes de la provincia
Iván Aguiar