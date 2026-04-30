Estrella Galicia inicia el plan para ampliar su fábrica de Arteixo con el objetivo final de llegar a 1.000 millones de litros al año

Fábrica de Estrella Galicia en Morás (Arteixo) Javier Alborés

Corporación Hijos de Rivera, matriz de la cerveza Estrella Galicia, ha puesto en marcha el plan para ampliar su fábrica de Morás (Arteixo), una instalación estrenada oficialmente el año pasado y que nació con el objetivo de garantizar el crecimiento futuro de este negocio nacido en A Coruña.

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La compañía cervecera ha conseguido una licencia de obra del Ayuntamiento de Arteixo para poner en marcha esta actuación, a la que destina un presupuesto de 2,7 millones de euros, según recoge una resolución municipal emitida recientemente.

Instalaciones

Con esta obra, la factoría ganará un total de 4.000 metros cuadrados en un almacén de vacío y un edificio de servicios auxiliares de 89 metros cuadrados. Además, se urbanizará una de las plataformas que permanece sin uso en la actualidad. El proyecto incluye la creación de 31 aparcamientos.

Hijos de Rivera empezó la tramitación administrativa para ejecutar estas obras a finales del pasado mes de noviembre y recientemente obtuvo el visto bueno del Ayuntamiento arteixán para poder proceder a su ejecución.

Estrella Galicia estrenó oficialmente en junio de 2025 la primera fase del recinto industrial, que tiene una capacidad máxima de producción de 310 millones de litros al año. La intención de la compañía es que la fábrica crezca de tamaño con el paso de los años. De hecho, diseñó un plan de cuatro fases para ello. Una vez se completen, el recinto podrá producir 1.000 millones de litros anuales.

La empresa prevé una inversión total de 500 millones de euros cuando finalice la ejecución de este proyecto, de los que 270 millones ya se han ejecutado. En junio del año pasado empleaba a 140 personas, una cifra que se incrementará hasta alcanzar los 600 empleos directos y 10.000 indirectos.

Este aumento de la producción responde al objetivo de que los ingresos de Corporación Hijos de Rivera crezcan de forma sustancial de aquí a los próximos años. Ignacio Rivera ya había avanzado que el objetivo de la empresa con sede en A Coruña es alcanzar una facturación de dos mil millones de euros en 2030, lo que supondría duplicar la cifra actual, que ronda los mil millones. Cabe tener en cuenta que en 2006 esta cifra era de 120 millones.