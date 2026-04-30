Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estas son todas las fiestas que celebrarán los barrios de A Coruña los próximos meses

El Ayuntamiento invierte medio millón de euros en las 26 fiestas de barrio

Esther Durán
30/04/2026 15:36
Imagen de archivo de la fiesta de la fresa en Eirís el año pasado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado este jueves que destinará 500.000 euros la 26 asociaciones que organizan fiestas en los barrios. Se trata del segundo año consecutivo en el que el Ayuntamiento apuesta por un sistema de concurrencia competitiva para la asignación de las subvenciones. 

El sistema, recordó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, se puso en práctica por primera vez el año pasado, y obtuvo tanto el reconocimiento de las entidades como del público. “A Coruña no se puede entender sin sus barrios. El trabajo de las asociaciones vecinales en la cohesión social de la comunidad es esencial, en ese objetivo las fiestas son un instrumento imprescindible, aportando también un apoyo relevante al tejido cultural de la ciudad. El Gobierno local seguirá apoyando decididamente las fiestas de barrio por su trascendencia social y cultural”, indicó Castro. 

Este año aumentó el número de entidades solicitantes de las ayudas. En total, el Ayuntamiento destina 500.000 euros a sufragar 26 fiestas tradicionales que se celebran en toda la ciudad. 

Cada asociación dispondrá entre 16.700 y 20.000 euros, fondos que podrán emplearse para abonar todos aquellos gastos vinculados a la organización de las fiestas. Entre los requisitos figuran que las celebraciones sean de carácter abierto y gratuito. 

Son gastos subvencionables los cachés, alquiler de equipos de sonido, transporte de materiales, iluminación, instalación eléctrica, seguros y aquellos que directamente sean precisos para la organización de las fiestas. Además, el Ayuntamiento les dará asesoramiento a todas las entidades para ayudarles a completar el proceso. También se cederán gratuitamente aseos químicos, vallados, tarimas, mesas y sillas, siempre que exista disponibilidad. “Se trata de ayudar en todo el posible para que las fiestas en los barrios sean un éxito”, indicó el concejal.

Las fiestas del santo Job en Xuxán serán en mayo y ya tienen cartel

Más información

Calendario de fiestas de barrio 2026

Fiestas del Barrio de las Flores8, 9 y 10 de mayo
Fiestas de Xuxán9 y 10 de mayo
Fiestas de Los Rosales29, 30 y 31 de mayo
FoliagraMes de junio
Fiestas de Mesoiro y Vío6 de junio
Festa dos Porcos en Labañou13 de junio
Fiestas de Palavea13 y 14 de junio
Fiestas de O Martinete20 y 21 de junio
Fiestas de Os Mallos26 y 27 de junio
Festas do Martelo (Martinete)2, 3 y 4 de julio
Fiestas de Bens5 de julio
Fiestas de O Peruleiro - Mariñeiros17, 18 y 19 de julio
Romaría dos Castros17, 18 y 19 de julio
Fiestas del Carmen de Feáns17, 18 y 19 de julio
Fiestas de Monelos18 de julio
Fiestas de A Gaiteira14, 15 y 16 de agosto
Festa da Fresa de Eirís19 de agosto
Fiestas de O Castrillón19, 20 y 21 de agosto
Fiestas de la Sagrada Familia21, 22 y 23 de agosto
Fiestas de Pedralonga22 de agosto
Fiestas de San Pedro de Visma26, 27 y 28 de agosto
Fiestas de San Vicente de Elviña5 y 6 de septiembre
Fiestas de A Falperra12 y 13 de septiembre
Fiestas de Monte Alto19 y 20 de septiembre
Fiestas del Rosario6 y 7 de octubre
Fiestas de O Ventorrillo9, 10, 11 y 12 de octubre
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Ppang, el nuevo coreano de Marineda City

Marineda City estrena restaurante coreano, los 'manolitos' de Manolo Bakes, cookies y un restaurante a la brasa
Redacción
Camisetas Zara

Zara vende en la calle Compostela las camisetas más coruñesas
Belen Cebey
El ideal gallego

Estas son todas las fiestas que celebrarán los barrios de A Coruña los próximos meses
Esther Durán
Persona con ordenador

La Oficina Acelera Pyme de A Coruña impulsa la digitalización gratuita de autónomos y pymes de la provincia
Iván Aguiar