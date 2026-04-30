Estas son todas las fiestas que celebrarán los barrios de A Coruña los próximos meses

Imagen de archivo de la fiesta de la fresa en Eirís el año pasado

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado este jueves que destinará 500.000 euros la 26 asociaciones que organizan fiestas en los barrios. Se trata del segundo año consecutivo en el que el Ayuntamiento apuesta por un sistema de concurrencia competitiva para la asignación de las subvenciones.

El sistema, recordó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, se puso en práctica por primera vez el año pasado, y obtuvo tanto el reconocimiento de las entidades como del público. “A Coruña no se puede entender sin sus barrios. El trabajo de las asociaciones vecinales en la cohesión social de la comunidad es esencial, en ese objetivo las fiestas son un instrumento imprescindible, aportando también un apoyo relevante al tejido cultural de la ciudad. El Gobierno local seguirá apoyando decididamente las fiestas de barrio por su trascendencia social y cultural”, indicó Castro.

Este año aumentó el número de entidades solicitantes de las ayudas. En total, el Ayuntamiento destina 500.000 euros a sufragar 26 fiestas tradicionales que se celebran en toda la ciudad.

Cada asociación dispondrá entre 16.700 y 20.000 euros, fondos que podrán emplearse para abonar todos aquellos gastos vinculados a la organización de las fiestas. Entre los requisitos figuran que las celebraciones sean de carácter abierto y gratuito.

Son gastos subvencionables los cachés, alquiler de equipos de sonido, transporte de materiales, iluminación, instalación eléctrica, seguros y aquellos que directamente sean precisos para la organización de las fiestas. Además, el Ayuntamiento les dará asesoramiento a todas las entidades para ayudarles a completar el proceso. También se cederán gratuitamente aseos químicos, vallados, tarimas, mesas y sillas, siempre que exista disponibilidad. “Se trata de ayudar en todo el posible para que las fiestas en los barrios sean un éxito”, indicó el concejal.

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