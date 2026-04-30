El Morriña Festival ya tiene cartel por días: esta es la agenda de conciertos en A Coruña

Concierto de una de las ediciciones del Morriña Festival en el Puerto de A Coruña

El Morriña Festival ha desvelado este jueves el reparto por días de su edición 2026. Durante los días 24, 25 y 26 de julio, A Coruña volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo con un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional, además de otras incorporaciones todavía por anunciar.

Además, de la mano de Morriña Festival, el prestigioso evento de música electrónica Brunch! Electronik llegará por primera vez a A Coruña con una jornada especial el domingo 26 de julio.

El viernes estará encabezado por Manuel Turizo, una de las grandes estrellas globales de la música latina. Juanes aportará al festival la fuerza de una trayectoria legendaria que ha marcado a varias generaciones con su fusión de rock y sonidos latinos. Luck Ra, fenómeno argentino del momento, llevará a A Coruña su explosiva mezcla de cuarteto y música urbana convertida ya en un fenómeno viral.

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A ellos se sumará Belén Aguilera, que desplegará sobre el escenario su universo emocional y una de las propuestas pop más personales y aplaudidas de la nueva escena española. El viernes también estarán en A Coruña Marlena, John Pollon, Henry Méndez y Lemot.

Ya el sábado será el turno de Myke Towers, uno de los artistas más influyentes de la música urbana internacional y responsable de algunos de los mayores éxitos globales del género. Young Miko aterrizará en Morriña Festival tras convertirse en una de las voces más innovadoras y rompedoras de la escena urbana actual y Hard GZ llevará al escenario su potente directo y unas letras que lo han convertido en una de las figuras más respetadas del rap nacional.

Además, Mvrk presentará una propuesta que conecta a la perfección con la nueva generación gracias a su mezcla de emoción, melodías urbanas y actitud. D. Valentino aportará su sonido fresco y una personalidad artística que no deja de ganar seguidores dentro de la escena emergente. Les acompañarán 9Louro y Lewis Potter.

Por último, el domingo 26 de julio será el turno de Brunch! Electronik, que aterriza por primera vez en A Coruña dentro de Morriña Festival con una jornada dedicada a la música electrónica. Paul Kalkbrenner, icono mundial del techno melódico, ofrecerá uno de los directos más esperados de la edición. Maceo Plex llevará al festival su sofisticada visión de la electrónica, reconocida en los principales clubes y festivales del mundo.

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Asimismo, Deer Jade conquistará al público con una sesión marcada por sonidos orgánicos y electrónicos de gran sensibilidad. Karras Martínez completará esta primera avanzada electrónica.

Desde la organización avanzan que próximamente se anunciarán más artistas que completarán el cartel del Morriña Festival 2026, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y Turismo de la Xunta de Galicia a través de la marca Concertos do Xacobeo.