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A Coruña

El Centro Comercial Cuatro Caminos regalará flores por el Día de la Madre

La "Florería" estará instalada en la planta alta

Redacción
30/04/2026 13:18
Florería de Cuatro Caminos
la florería de Cuatro Caminos
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El Centro Comercial Cuatro Caminos celebrará el próximo Día de la Madre -3 de mayo- con una acción especial pensada para sorprender a sus clientes y convertir cada compra en un gesto lleno de cariño. Bajo el nombre de la “Florería de Cuatro Caminos”, el centro instalará un puesto simulando una floristería donde repartirá flores durante los días 30 de abril y 2 de mayo, en horario de 12.00 a 20.00 horas.

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Para participar en esta promoción, los clientes deberán presentar dos tickets de compra de dos establecimientos diferentes del Centro Comercial, realizados durante esa misma semana, sin importe mínimo de compra. El puesto de a “Florería de Cuatro Caminos” estará ubicado en la planta alta justo delante de Massimo Dutti.

Con esta iniciativa, Cuatro Caminos quiere premiar "la fidelidad de sus visitantes y ofrecer una experiencia especial en unas fechas tan señaladas, invitando a celebrar el Día de la Madre con un detalle sencillo, elegante y cargado de significado".

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