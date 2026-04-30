El BNG quiere que Emalcsa también saque el 'La Coruña' de su nombre

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, formulará un ruego oral en el Pleno de mayo para que la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa) cambie su razón social y asuma en su denominación la forma 'A Coruña' como la "única oficial e legal do topónimo da cidade".

"A día de hoxe, esta empresa municipal chámase 'Empresa Municipal de Aguas de La Coruña Sociedad Anónima', o que claramente constitúe unha anomalía, sendo que o nome da cidade é A Coruña desde a aprobación, en 1983, da Lei de Normalización Lingüística por parte do Parlamento galego", explican desde el Bloque.

También recuerdan que en el pasado mandato ya se anunció la voluntad de corregir "esta anomalía" adoptando la marca Aguas de A Coruña, “mais a realidade é que aínda non se ten dado ningún paso para a súa concreción”.

Para Jorquera, “as institucións, e o Concello da Coruña en particular, deben ser exemplares no compromiso coa normalización do uso social do noso idioma e no respecto á legalidade”.

El BNG impulsa esta iniciativa después de conocerse que el Real Club Deportivo también está estudiando la posible modificación su razón social en el mismo sentido, un movimiento que fue saludado positivamente por el conjunto de la sociedad coruñesa y por el propio Gobierno local. De hecho, el Ayuntamiento ya había dado un paso en esa dirección al denominar Ronda Real Club Deportivo de A Coruña a la V-14, esto es, la variante de la conocida como Tercera Ronda que conecta la AC-14 con la glorieta del Pavo Real.