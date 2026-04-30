El Ayuntamiento de A Coruña ofrece 6.116 plazas para los campamentos de verano 2026

Imagen de archivo de un campamento de verano

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado una nueva edición de los campamentos municipales de verano, una de las principales herramientas municipales para facilitar la conciliación a las familias durante el período no lectivo y ofrecer a la infancia y a la juventud alternativas de ocio educativo, deporte, cultura, convivencia y contacto con el entorno.

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destacó en la presentación de la oferta municipal que cuando termina el curso escolar “no acaban las necesidades de las familias” y subrayó que “el Gobierno local pone recursos públicos al servicio de la vida diaria, porque conciliar es un derecho y no un privilegio”.

La campaña de este año ofrece un total de 6.116 plazas distribuidas en ocho modalidades:

Campacoles, con 1.080 plazas

Campamentos de Fórum y Ágora, con 1.350

Campamentos municipales de día, con 416

Campamentos urbanos en los centros cívicos, con 2.250

Campamentos tradicionales con pernocta, con 180

Campamentos deportivos, con 640

Campamentos de Juventud, con 100

Escuela de Verano de la OMIC, con 100 plazas.

La Xunta abre este jueves el plazo de solicitudes para actividades de la campaña de verano Más información

La oferta abarca desde niños y niñas nacidos en el año 2022 hasta chicos y chicas de 17 años, con propuestas adaptadas a las diferentes etapas de la infancia y de la adolescencia.

Además, se reservarán 98 plazas para menores con necesidades educativas especiales o diversidad funcional, en función de las características de cada programa.

Nereida Canosa puso en valor que la campaña “está pensada para llegar a los barrios, estar cerca de las familias y aprovechar la red de equipamientos públicos de la ciudad”.

Las actividades se desarrollarán en centros educativos, centros cívicos, el Ágora, el Fórum Metropolitano, instalaciones deportivas municipales, el Centro Municipal de Empleo, el Polideportivo de Labañou y la Estación de Montaña de Manzaneda, en el caso de los campamentos con pernocta.

Canosa señaló también que “hablar de conciliación es hablar también de inclusión”, y remarcó que estos campamentos son “espacios seguros, próximos y enriquecedores en los que los niños y niñas juegan, aprenden, hacen amistades y viven experiencias compartidas”.

El calendario general establece la preinscripción los días 4, 5, 6 y 7 de mayo. Los listados provisionales se publicarán el 15 de mayo, el plazo de reclamaciones será los días 18 y 19, el sorteo de plazas se realizará el 21 de mayo y los listados definitivos se publicarán el 1 de junio.

La inscripción y pago de las personas admitidas se desarrollará los días 2, 3, 4 y 5 de junio, y la gestión de las listas de espera comenzará a partir del 10 de junio.

Toda la información estará disponible en la web municipal, en coruna.gal/campamentos2026, donde las familias podrán consultar las condiciones específicas de cada modalidad, edades, turnos, horarios, cuotas, servicios disponibles y espacios de realización.