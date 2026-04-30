El Atlantic Pride de A Coruña estará por primera vez en el festival de Torremolinos

El Atlantic Pride de A Coruña participará en una de las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ más relevantes de la geografía española, el festival de Torremolinos. Tendrá lugar de 26 de mayo al 6 de junio, bajo el lema ‘Donde si siembra cultura, florece lea libertad’.

De esta manera, el 'Orgullo do Norte´ gallego contará con una carroza propia en el Pride sureño, y todos los públicos que viajen a Torremolinos estarán invitados a subirse a festejar. Todas las personas interesadas podrán inscribirse en el formulario de la web. La ‘orgullosa’ carroza gallega desfilará por la localidad malagueña el sábado 6 de junio.

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La Asociación Orgullo Coruña (ORCO), impulsora del Atlantic Pride, apunta que, para el festival, “é un orgullo enorme asistir coa nosa propia carroza. É unha oportunidade moi especial para levar un pedaciño da Coruña, de Galicia e do noso ‘Orgullo do Norte’ a unha das celebracións LGTBIQ+ máis importantes e queridas do país. Imos con moitísima ilusión, con ganas de compartir, festexar e demostrar que el orgullo tamén se constrúe creando lazos entre territorios, colectivos e cidades que comparten unha mesma forma de entender a diversidade, a liberdade e a festa”.

ORCO quiere invitar, además, a todos los públicos que planeen viajar al Pride de Torremolinos la “subirse a nosa carroza para compartir unha experiencia única”.

Un mes después

El Atlantic Pride llenará de energía electrizante sus escenarios para festejar su séptima edición del 5 al 12 de julio de 2026. Con una divertida combinación de talento, identidad y energía, el ‘Orgullo del Norte’ coruñés busca consolidarse, un año más, como un evento imprescindible para celebrar la diversidad a través de la música.

Con su cartel, el público podrá disfrutar de propuestas musicales que van desde la sensibilidad íntima e innovadora de Alba Reche, que combina honestidad y evolución sonora, hasta la energía potente y visceral de Julieta, una de las voces más influyentes del nuevo pop catalán, pasando por la fuerza en directo de Ricky Merino y el estilo provocador y festivo de Kika Lorace, que transforma cada actuación en una fiesta de humor y diversidad.

El festival presentará, también, «ZAHARAVE», el espectáculo electrónico de Zahara, que conjuga el poder del techno con una escenografía impactante, creando una experiencia única y reivindicativa.

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Además, el talento gallego emergente estará también presente en los escenarios del Atlantic Pride este verano, gracias a la ‘buena vibra’ de bandas y artistas gallegas como arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s. Power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de cuajo llenarán el escenario de su mano.

No faltarán a la cita formatos híbridos, performance, danza e impactantes proyecciones audiovisuales.

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Junto a ellas, el ‘Orgullo del Norte’ contará con nombres de huella nacional e internacional como Miriam Rodríguez y Whigfield , que no defraudará con su himno Saturday Night.

La fantasía y el humor llegará de la mano de las reinas del performismo Choriza May, Pitita, Chloe Vittu, lea Niña Delantro, Electra, Kim Miller, Falda Santa y Sasha Moon.