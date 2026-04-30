Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cañita Brava se convierte en chamán viral y sigue firmando un 2026 de película

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
30/04/2026 21:30
Cañita Brava actúa como Chamán en el canal de Youtube de Animalize21
Cañita Brava actúa como Chamán en el canal de Youtube de Animalize21
Youtube: Animalize21
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El coruñés Cañita Brava no afloja el ritmo. Tras su reciente aparición en 'Torrente Presidente', el incombustible artista suma ahora un nuevo capítulo a su año dorado con una sorprendente incursión en el universo digital.

Cañita Brava, ovacionado por el resto de espectadores en Cantones Cines

'Torrente' en el cine con Cañita Brava: así fue la experiencia de ver con el coruñés su propia película

Más información

Esta vez, el escenario no es el cine, sino el canal de Animalize21, que roza los 9 millones de suscriptores y forma parte del fenómeno Team Fantasy, un universo que supera los 14 millones de seguidores en YouTube y más de 17 millones en TikTok. En ese escaparate masivo aparece Cañita interpretando a “Bombón”, un peculiar chamán en el Congo al que acude el protagonista tras quedarse ciego en una operación.

Fiel a su estilo imprevisible, el ritual no sale bien a la primera. Pero cuando todo parece perdido, aparece la magia, "le voy a cantar una canción de amor", dijo Cañita ante el primer intento fallido.

Castañuelas en mano, Cañita desata su show y, entre humor y surrealismo, logra devolverle la vista al joven, cantando su canción 'La Creación del Amor', en una escena que mezcla delirio y carcajada.

Desde el equipo del canal reconocen que su participación no estaba prevista. La idea surgió tras verle en 'Torrente Presidente', y aunque al principio no lograron contactar con él, fue el propio artista quien devolvió la llamada días después, dispuesto a sumarse “sin pensárselo”.

Los vídeos del Team Fantasy está pensados principalmente para un público joven, muy ligado al consumo familiar en casa, donde muchos niños siguen este tipo de contenidos acompañados de sus padres. En ese cruce de generaciones es donde encaja la aparición de Cañita, que funciona como un guiño para los adultos que reconocen al personaje mientras los más pequeños disfrutan del espectáculo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

'Caprichos de Ch3fs'

Vuelve 'Caprichos de Ch3fs': vino y alta cocina gallega se citan de nuevo en la Ribeira Sacra
Redacción
Una investigadora analiza muestras en un laboratorio gallego

La Xunta ve “un mazazo” la pérdida de becas Ramón y Cajal
EP
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este jueves, en su intervención del Congreso | Zipi Aragón (Efe)

El blindaje constitucional del aborto supera los vetos del PP y de Vox en el Congreso
EFE
Plazas en Luis Rodríguez Lago

San Amaro estrena el primer aparcamiento con plazas personalizadas de A Coruña
Abel Peña