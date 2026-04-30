Cañita Brava se convierte en chamán viral y sigue firmando un 2026 de película

Cañita Brava actúa como Chamán en el canal de Youtube de Animalize21 Youtube: Animalize21

El coruñés Cañita Brava no afloja el ritmo. Tras su reciente aparición en 'Torrente Presidente', el incombustible artista suma ahora un nuevo capítulo a su año dorado con una sorprendente incursión en el universo digital.

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Esta vez, el escenario no es el cine, sino el canal de Animalize21, que roza los 9 millones de suscriptores y forma parte del fenómeno Team Fantasy, un universo que supera los 14 millones de seguidores en YouTube y más de 17 millones en TikTok. En ese escaparate masivo aparece Cañita interpretando a “Bombón”, un peculiar chamán en el Congo al que acude el protagonista tras quedarse ciego en una operación.

Fiel a su estilo imprevisible, el ritual no sale bien a la primera. Pero cuando todo parece perdido, aparece la magia, "le voy a cantar una canción de amor", dijo Cañita ante el primer intento fallido.

Castañuelas en mano, Cañita desata su show y, entre humor y surrealismo, logra devolverle la vista al joven, cantando su canción 'La Creación del Amor', en una escena que mezcla delirio y carcajada.

Desde el equipo del canal reconocen que su participación no estaba prevista. La idea surgió tras verle en 'Torrente Presidente', y aunque al principio no lograron contactar con él, fue el propio artista quien devolvió la llamada días después, dispuesto a sumarse “sin pensárselo”.

Los vídeos del Team Fantasy está pensados principalmente para un público joven, muy ligado al consumo familiar en casa, donde muchos niños siguen este tipo de contenidos acompañados de sus padres. En ese cruce de generaciones es donde encaja la aparición de Cañita, que funciona como un guiño para los adultos que reconocen al personaje mientras los más pequeños disfrutan del espectáculo.