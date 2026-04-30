Abanca moderniza un edificio clave para su negocio ubicado en A Coruña

Pilar Ceide, del área de Proyectos; Juan de Dios Lechuga, director de IT; Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente, Francisco Botas, consejero delegado; y Juan Carlos Pan, del área de Proyectos Cedida

Abanca ha finalizado el denominado proyecto de "transformación integral" del edificio en el que se sitúa su principal centro de procesamiento de datos en el polígono de Pocomaco (A Coruña), una de las principales infraestructuras tecnológicas de su clase en Galicia.

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La reforma ha servido para maximizar la capacidad del edificio, que ha aumentado un 20% respecto a la situación anterior, gracias a la creación de nuevos espacios más modernos y funcionales. En este lugar desarrollan sus funciones los equipos del Centro de Operaciones TI y Ciberseguridad, encargados de monitorizar y operar la infraestructura tecnológica del banco.

Datos

Este espacio del banco está compuesto por servidores, sistemas de almacenamiento y redes de comunicaciones. A esta infraestructura se conectan más de 250.000 dispositivos de 50 tipos desplegados por toda la entidad en España, Portugal y otros nueve países. Entre ellos, se incluyen los dispositivos de trabajo de la plantilla de la empresa, los terminales puntos de venta para el pago en comercios o la red de cajeros automáticos de la entidad.

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Este espacio situado en Pocomaco permite el procesamiento y almacenamiento de manera segura, accesible y duradera de los grandes volúmenes de datos correspondientes a las operaciones realizadas por el banco con sus clientes, desde una simple consulta de saldo en cuenta hasta la concesión de un crédito sindicado para una gran operación corporativa.

En total, la actividad de Abanca dio lugar en 2025 a más de 17.000 millones de estas transacciones de datos, que se ejecutan en fracciones de segundo, 24 horas al día los 365 días del año.

Visita oficial

La inauguración oficial de las nuevas instalaciones ha tenido lugar en la mañana de este jueves en un acto en el que participaron el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez; el consejero delegado, Francisco Botas; y el director general de Información, Procesos y Operaciones, Juan de Dios Lechuga.

"Nuestra estrategia como organización es mantenernos siempre listos para el crecimiento a través de la evolución tecnológica. En todo momento buscamos ampliar nuestras capacidades, para que podamos hacer cada vez más cosas y con mayor calidad. Pero siempre con el foco en las personas, que son el factor que va a seguir marcando la diferencia", señaló el Escotet.