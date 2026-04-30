Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Abanca moderniza un edificio clave para su negocio ubicado en A Coruña

El centro de datos de Pocomaco, que procesó más de 17.000 millones de estas transacciones el año pasado, se ha sometido a una reforma 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
30/04/2026 12:44
De izquierda a derecha, Pilar Ceide, del área de Proyectos; Juan de Dios Lechuga, director general de IT; Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca, Francisco Botas, consejero delegado; y Juan Carlos Pan, del área de Proyectos
Pilar Ceide, del área de Proyectos; Juan de Dios Lechuga, director de IT; Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente, Francisco Botas, consejero delegado; y Juan Carlos Pan, del área de Proyectos
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Abanca ha finalizado el denominado proyecto de "transformación integral" del edificio en el que se sitúa su principal centro de procesamiento de datos en el polígono de Pocomaco (A Coruña), una de las principales infraestructuras tecnológicas de su clase en Galicia. 

Sede operativa de Abanca

Abanca gana 207,5 millones de euros hasta marzo e incorpora a más de 37.000 clientes

Más información

La reforma ha servido para maximizar la capacidad del edificio, que ha aumentado un 20% respecto a la situación anterior, gracias a la creación de nuevos espacios más modernos y funcionales. En este lugar desarrollan sus funciones los equipos del Centro de Operaciones TI y Ciberseguridad, encargados de monitorizar y operar la infraestructura tecnológica del banco. 

Datos

Este espacio del banco está compuesto por servidores, sistemas de almacenamiento y redes de comunicaciones. A esta infraestructura se conectan más de 250.000 dispositivos de 50 tipos desplegados por toda la entidad en España, Portugal y otros nueve países. Entre ellos, se incluyen los dispositivos de trabajo de la plantilla de la empresa, los terminales puntos de venta para el pago en comercios o la red de cajeros automáticos de la entidad.

Una oficina de Abanca en Lisboa

Moody's mejora la calificación de los depósitos de Abanca

Más información

Este espacio situado en Pocomaco permite el procesamiento y almacenamiento de manera segura, accesible y duradera de los grandes volúmenes de datos correspondientes a las operaciones realizadas por el banco con sus clientes, desde una simple consulta de saldo en cuenta hasta la concesión de un crédito sindicado para una gran operación corporativa.

En total, la actividad de Abanca dio lugar en 2025 a más de 17.000 millones de estas transacciones de datos, que se ejecutan en fracciones de segundo, 24 horas al día los 365 días del año.

Visita oficial

La inauguración oficial de las nuevas instalaciones ha tenido lugar en la mañana de este jueves en un acto en el que participaron el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez; el consejero delegado, Francisco Botas; y el director general de Información, Procesos y Operaciones, Juan de Dios Lechuga.

"Nuestra estrategia como organización es mantenernos siempre listos para el crecimiento a través de la evolución tecnológica. En todo momento buscamos ampliar nuestras capacidades, para que podamos hacer cada vez más cosas y con mayor calidad. Pero siempre con el foco en las personas, que son el factor que va a seguir marcando la diferencia", señaló el Escotet.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ofrece 6.116 plazas para los campamentos de verano 2026
Redacción
El ideal gallego

El Atlantic Pride de A Coruña estará por primera vez en el festival de Torremolinos
Redacción
El ideal gallego

El Morriña Festival ya tiene cartel por días: esta es la agenda de conciertos en A Coruña
EP
Koldo García durante el juicio por el caso Koldo

Koldo García niega que recibiera de Aldama 10.000 euros al mes como dice el comisionista
EFE