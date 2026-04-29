Un puente de mayo lleno de fiestas y verbenas en A Coruña y su área

El puente de mayo estará marcado en A Coruña y su área por la celebración de numerosas ferias, fiestas y verbenas, anticipo de lo que llegará en verano.

En la ciudad de A Coruña la Casa de Andalucía vuelve a celebrar su gran fiesta de la Feria de Abril en los Jardines de Méndez Núñez.

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Tras la apertura de la Feria de Abril el miércoles 29 a las 19.00 horas, el jueves 30 contará con la actuación de Begoña García a las 22.00 horas.

El viernes, 1 de mayo, festivo, el día empezará a las 13.00 horas con la sesión vermú amenizada por el coro de la Casa de Andalucía. A las 20.00 horas actuará también su grupo de baile, mientras que Ángel Montoya y la Gypsy Band se encargarán de cerrar la jornada desde las 22.00 horas.

El sábado 2 de mayo habrá sesión vermú a partir de las 12.30 horas con Carlos Varela. A las 20.00 horas actuará de nuevo el grupo de baile de la Casa de Andalucía y a las 22.00 cerrará la jornada Sandra Calderón.

El último día de la Feria de Abril de A Coruña, el domingo 3, empezará a las 13.00 horas con la misa rociera cantada por el coro de la Casa de Andalucía, y e las 17.00 horas se encargará de actuar en la clausura de la fiesta Begoña García.

También en la ciudad las peñas del Deportivo celebran su tradicional Día das Peñas desde las 13.00 horas en Almirante Cadarso, detrás de la tribuna del estadio de Riazor. Habrá música -con La Piel del Oso, The Muppets, Komando Kombate y The Black Age-, actividades para niños, carpa con pulpo y churrasco y diversas foodtrucks.

Día das Peñas

En Elviña la Sociedad Cultural e Deportiva Tempo Novo celebra su 48 aniversario con una fiesta que incluirá un concurso de tortillas y postres (a las 18.00 horas) y foliada abierta (a continuación).

Aniversario de Tempo Novo en A Coruña

En Arteixo, Meicende, Borroa y Nostián celebran sus Festas de Maio ya a partir del jueves, 30 de abril. A las 17.00 habrá juegos gratuitos para los más pequeños, seguidos de una gran pulpada desde las 20.00 horas y de la verbena a las 21.30 con Xilo & Carlos, la Disco Móbil Impacto y Dj David Bermúdez.

El 1 de mayo se abrirá con las dianas y alboradas de Xiradela desde las 09.00 horas y a las 13.00 habrá misa solemne seguida de sesión vermú a las 14.00 con el Dúo D'Vicio. De 17.00 a 20.00 regresarán los juegos gratuitos para niños y a las 21.30 el Dúo D'Vicio y la orquesta Marbella guiarán la verbena.

El sábado 2 de mayo habrá sesión vermú a las 14.00 con el grupo Atenas y juegos para niños de 17.00 a 20.00 horas. En la verbena, a partir de las 21.30, repetirán el grupo Atenas y la disco móvil Impacto, junto a Dj Nyan Boe. A las 00.00 será el momento de la gran sesión de fuegos artificiales.

La fiesta se cierra el domingo a las 13.00 con la misa solemne, que dará paso a la sesión vermú infinita desde las 14.00 con le Dúo Matices y The Feedback con José Brea. Será también la jornada del Día del Niño, con descuentos especiales en las atracciones, y un temtempié "a un módico precio".

Fiestas en Meicende, Borroa y Nostián

Abegondo celebra su festival Aborixe Fest en el Campo da Feira y con entrada gratuita. Estarán los dj Alex Martini, Kike Varela, Borja Solla, Bermu y Unaiii.

Aborixe Fest en Abegondo

En Bergondo se celebran las fiestas de Lubre, que empezarán el jueves 30 de abril a las 19.30 horas con una churrascada compuesta por costilla, chorizo, pan y vino. A las 22.30 llegarán la orquesta Los Satélites y la disco móvil para amenizar la verbena y a las 00.00 será el momento del sortoe de regalos.

Fiestas de Lubre en Bergondo

El viernes 1 de mayo los más pequeños tendrán desde las 12.00 juegos infantiles con toro mecánico e hinchables, y a las 13.00 empezará la Fiesta de la Arepa, seguida a las 14.00 por la sesión vermú a cargo de Xilo & Carlos. La fiesta se celebrará en una pista polideportiva cubierta y cerrada.

En el Ayuntamiento de Oza Cesuras el protagonismo será para las fiestas de Santa Cruz de Mondoi, que empezarán el viernes 1 a las 20.00 con una gran churrascada, seguida de la verbena de la mano de Fuego y la Disco Móvil CDC.

Fiestas de Santa Cruz de Mondoi

El sábado 2 de mayo habrá sesión vermú y verbena con el grupo Galicia y el domingo se cerrará la fiesta a partir de las 13.00 con la misa solemne, seguida de sesión vermú con Carlos Manteiga y con la posibilidad de degustar callos gratis.

El auditorio municipal Gabriel García Vázquez de Mera (Oleiros) acogerá el concierto de aniversario de la Coral Polifónica. Desde las 19.30 horas del sábado, 2 de mayo, actuarán, además de la anfitriona, la Coral Polifónica Val do Avia de Leiro (Ourense), la Coral Polifónica de Piloño de Vila de Cruces (Pontevedra) y la Coral de la Hermandad Venezolana en Galicia Hevega de A Coruña.