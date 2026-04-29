Un mes sin tren en A Coruña en pleno San Juan y con numerosos conciertos en la agenda

Imagen de un San Juan en A Coruña

A Coruña se quedará sin tren durante un mes en el final de la primavera y el inicio del verano. Los viajeros que utilicen la ciudad como origen o destino ferroviario entre el 5 de junio y el 10 de julio se encontrarán con un corte total de la circulación, según ha anunciado Renfe. La situación se produce justo en un momento en el que proliferan los grandes festivales, fiestas y conciertos en la ciudad, empezando por San Juan.

A Coruña se prepara para un nuevo apagón total en la circulación ferroviaria Más información

Las grandes fiestas de San Juan que dan inicio al verano en A Coruña se encontrarán con que la ciudad no estará comunicada por tren debido a las obras ejecutadas en la línea. Para esos 35 días, Renfe ha programado un plan alternativo de transporte por carretera que permitirá unir A Coruña con Vigo, Lugo y Ferrol, además de con Santiago y Madrid.

La interrupción de los servicios también afectará a las personas que quieran usar el tren para acercarse a eventos como el Atlantic Pride (del 5 al 12 de julio) o los conciertos de Sidecars en la Sala Pelícano (6 de junio) y La Reina del Flow (27 de junio), Pablo Alborán (4 de julio), Tom Jones (2 de julio) y Carlos Rivera (10 de julio).

Además, los coruñeses que quisieran desplazarse en tren hasta Santiago para festivales multitudinarios como O Son do Camiño (del 18 al 20 de junio) o el Wake Up (5 y 6 de junio) o al concierto de El Último de la Fila, recientemente cambiado de ubicación de Riazor al Monte do Gozo, también se encontrarán con el problema del corte de tráfico total en A Coruña.