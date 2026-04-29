Un hombre atraca a un taxista de A Coruña con el método del 'mataleón'

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un intento de robo con violencia cometido contra un taxista de A Coruña.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de abril. Un taxista recogió a un cliente en el barrio de Monte de Alto. Durante el trayecto, y al llegar al cruce de la avenida de Finisterre con Ronda de Nelle, el pasajero solicitó la finalización del servicio.

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En ese momento, el individuo atacó al conductor por la espalda, agarrándolo a la altura del cuello con la técnica conocida como 'mataleón', al tiempo que le exigía el dinero que llevaba. El taxista reaccionó lanzando el monedero hacia la parte trasera del vehículo y, aún nervioso, consiguió quitarse el cinturón de seguridad, abrir la puerta del taxi y salir, logrando zafarse de su agresor.

El autor del delito también abandonó el lugar a la carrera tras abrir la puerta trasera del vehículo. Posteriormente, el taxista comprobó al volver que no le había robado nada.

La victima disponía de una cámara instalada en el interior del taxi, lo que permitió obtener imágenes del presunto autor. El Grupo de Policía Judicial de Distrito logró identificar al individuo para detenerlo y ponerlo a disposición a la Autoridad Judicial.