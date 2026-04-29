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A Coruña

Todas las focas aplauden a Jinzi, el nuevo don Juan del Aquarium Finisterrae

Un nuevo ejemplar de foca macho procedente de Valencia, de solo cinco años de edad, ya ha hecho de la piscina del acuario su nuevo hogar, y los cuidadores esperan que pronto se aparee

Abel Peña
Abel Peña
29/04/2026 09:36
Foca Jinzi. Quintana
La llegada de Jinzi, un macho de cinco años, abre la posibilidad de que las focas vuelvan a criar
Quintana
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Hace tiempo que las cosas estaban un poco aburridas en el estanque de las focas del Aquarium Finisterrae, pero ahora todas estás revolucionadas: un chico nuevo ha llegado, Jinzi, y se mueve como pez en el agua. La dirección espera que este ejemplar, procedente de Valencia, se convierta en el nuevo semental del estanque, dado que la población de focas arrastraba un grave problema de consanguineidad. 

El grupo de focas que alberga el acuario coruñés consta de dos machos y ocho hembras. Se trata de ejemplares de la especie Phoca vitulina o foca común, que aunque no crían aquí pueden verse con cierta frecuencia en las costas de Galicia. A lo largo de los años, se han convertido en una de las principales atracciones del Aquarium, junto al tiburón Gastón, y siempre hay espectadores que acuden a contemplar el espectáculo de los cuidadores dándoles de comer. 

Foca Jinzi. Quintana
Una cuidadora da de comer a Jinzi, la nueva foca del Aquarium
Quintana

Pero el problema es que son un grupo bastante envejecido. El último nacimiento registrado en el acuario coruñés (Sabela) tuvo lugar en julio de 2009 y los cuidadores apuntan a que la edad media del grupo es bastante elevada para esta especie. De hecho, el más viejo, Hansi, ya cumplió 28 años, cuando la edad máxima de los machos de estos animales está en los 25 años. Pero había un problema: el estudio genético de las focas de A Coruña indica que, hasta ahora, todos los ejemplares eran parientes cercanos. Si criaban entre ellos, la endogamia podía generar problemas. Hacía falta un poco de sangre nueva en el acuario. 

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae de A Coruña

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Los científicos de A Coruña han hablado con sus colegas del Oceanogràfic de Valencia y han decidido que el método más eficaz es una especie de Erasmus: intercambiar sus machos más vigorosos. Dos de los ejemplares coruñeses, Fermín (de 17 años) y Altair (de 23 años) han viajado hacia el Mediterráneo, donde ya disfrutan del sol, mientras que Jinzi ahora se baña en las frías aguas del Atlántico, donde ha recibido una cálida bienvenida.

Esta foca de intercambio tiene tan solo cinco años (en realidad, los cumplirá en junio) pero ya pesa 80 kilos y tiene mucha energía. Desde su llegada se mostró curioso con su nuevo entorno y muy sociable con sus compañeros. Cuanto más sociable, mejor: la llegada de Jinzi permite renovar la genética del grupo, abriendo la posibilidad de que vuelvan a criar en las instalaciones del Aquarium Finisterrae. 

Por otro lado, pronto será necesario buscarle compañía a Gastón, el tiburón toro que es la estrella de la sala Nautilus, que tiene más de 25 años. A principios de año se anunció la búsqueda de una compañera con la que quizá pueda criar. Los escualos de esta especie no suelen pasar de los 40 años en cautividad. 

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