Renfe ofrece 18.000 plazas para viajar de A Coruña a Madrid durante el Puente de Mayo

Estación de tren de A Coruña El Ideal Gallego

Renfe pondrá a disposición de los viajeros más de un millón de plazas en sus servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, fechas en las que se celebran la festividad del Primero de Mayo (Día Internacional de los Trabajadores) y la fiesta autonómica de la Comunidad de Madrid (2 de mayo).

La oferta incluye más de 426.100 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia.

En concreto, la compañía ofertará más de 125.000 plazas para viajar el jueves 30 de abril, el día que se espera el mayor volumen de traslados.

Asimismo, los viajeros dispondrán de más de 636.100 plazas en los trenes Avant y en los servicios Regionales para facilitar los desplazamientos durante este periodo festivo.

En los trayectos de Media Distancia más demandados, Renfe oferta más de 24.250 plazas en los trenes Avant que conectan Madrid y Toledo; más de 23.530 plazas en la línea Madrid-Segovia-Valladolid, y más de 17.600 plazas en el trayecto Madrid-Puertollano.

Las conexiones más solicitadas en este puente son las que enlazan Madrid con el norte de España, en especial los servicios con origen y destino en A Coruña, que cuentan con una oferta de cerca de 18.000 plazas gracias a los trenes de la serie 106, los de mayor capacidad en los servicios de larga distancia.

También destacan la Comunitat Valenciana y Andalucía, donde se restablecen los servicios directos de alta velocidad con origen y destino Málaga desde el jueves 30 de abril, una vez recuperada la normalidad en la circulación tras las incidencias ocasionadas por el temporal que obligaron a interrumpir las conexiones ferroviarias directas.

Los planes alternativos de transporte mediante servicios de autobús puestos en marcha por Renfe para garantizar la continuidad del servicio de Alta Velocidad en Málaga -incluidos los servicios Avant desde el corte de Álora- han registrado hasta el pasado 22 de abril un total de más de 275.000 viajes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, y considerando el mantenimiento de estos dispositivos hasta el próximo 30 de abril, el número total de desplazamientos superará los 300.000 viajes.